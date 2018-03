Svar om pædagoglønninger

Debat Som svar på Lena German Steffensens læserbrev den 27. februar vil jeg gerne forklare, hvorfor vi har opsagt forhåndsaftalerne på BUPL’s område. Allerførst vil jeg dog gerne anerkende, at alle ansatte i Ballerup Kommune hver dag leverer en stor og vigtig indsats, som sikrer kommunens borgere en god service af høj kvalitet.

Af Carsten Riis, Direktør i Ballerup Kommune

Baggrunden for opsigelsen af forhåndsaftalerne på pædagogområdet og på en række andre fagområder er, at Ballerup Kommune i dag betaler sine ansatte en højere gennemsnitsløn end nabokommunerne.

Som kommune er vi i en tid, hvor hver en krone skal vendes. Det skyldes ændringer i demografien og det stigende antal ældre, som stiller nye krav til kommunens serviceydelser og økonomi. Derfor er vi nødt til at se grundigt på alle muligheder. Det gælder også løn, som udgør en stor del af kommunens samlede udgifter.

På den baggrund har vi valgt at kigge nærmere på alle de faggrupper, som har en højere gennemsnitsløn end de tilsvarende faggrupper i nabokommunerne. Det er blandt andre pædagogerne, som i Ballerup Kommune har nogle af landets højeste lønninger sammenlignet med pædagoger i andre kommuner.

På pædagogområdet i Ballerup Kommune findes der i dag mange lokale aftaler, som havde en funktion i den gamle distriktstruktur. Når vi opsiger alle de lokale aftaler og begynder forfra, får vi mulighed for at skabe en ny, gennemsigtig og mere retfærdig lønstruktur på tværs af alle daginstitutioner, der passer til den nye distriktstruktur.

Til slut vil jeg nævne, at borgmesterens løn er besluttet i Folketinget, så den har vi som kommune ikke mulighed for at bringe i spil i vores arbejde med Ballerups økonomi.