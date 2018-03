Opfordring til forældre: Tag børnene hjem

Debat Jeg har besluttet at støtte »TagBørneneHjem« og opfordrer hermed alle forældre til at gøre det samme.

Af Trine Jansen, Hedeparken 181, Ballerup

Vi har i Danmark i et par årtier haft verdensrekord i institutionalisering af børns liv. Pædagogerne kæmper en brav og opslidende kamp. Hver eneste dag. Året rundt for at skabe det bedst mulige børneliv for vores børn.

Men de er efterhånden magtesløse over for deres mere og mere urimelige arbejdsvilkår. Hvad skal de gøre? Protestere kan de ikke engang – de er mere eller mindre pålagt en kommunal mundkurv, og må ikke fortælle forældrene hvor presset deres hverdag med vores børn er.

At udsætte småbitte børn for stress og uro og mangel på omsorg i det omfang, det sker i øjeblikket, vil hævne sig voldsomt på længere sigt, i form af usikre, utilpassede og urolige børn.

Det er rigtig dårlig samfundsøkonomi. Politikere både på Christiansborg og lokalt må vågne op nu og indse, at den model, vi har proppet de små borgere ind i, ikke holder.

Historisk glemte vi at se institutionslivet med barnets øjne. Vi fik ikke diskuteret, hvor lang arbejdsdag de små kunne klare, for at de trivedes. Vi fik ikke diskuteret, hvor meget ferie de har ret til. Vi fik heller ikke talt om, hvor meget støj de kunne klare.

Hvis vi ønsker et samfund hvor både kvinder og mænd skal arbejde – og gerne fuld tid – må vi sørge for ordentlige institutionelle forhold for vores børn. Det gør vi ikke i øjeblikket.

Kan vi ikke tilbyde vores mindste nogle dagtilbud af høj kvalitet, må vi give forældrene et alternativ til institutioner: adgang til deltid og lettere adgang til hjemmepasning. Det er en politisk opgave.

Opfordringen er derfor til alle forældre: Tag BørneneHjem 8. marts – eller i hele uge 10, såfremt I har muligheden for det.

Vis dermed pædagogerne jeres solidaritet – og vis pædagogernes modpart i overenskomstforhandlingerne, at pædagogerne har forældrene på deres side. Lad os sammen skabe bedre forhold for de mindste borger og en bedre balance i familielivet.