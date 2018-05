Læserudflugt: Rundtur på Borgen

Folketingets formand Pia Kjærsgaard, der er valgt til Folketinget i Ballerupkredsen, vil agere turguide, når Ballerup Bladet inviterer 24 læsere med på en spændende rundtur på Christiansborg. Her er et foto fra vores sidste besøg i 2015. Foto: Foto: Flemming Schiller.

På tur Kom med ind bag magtens mure, når Ballerup Bladet inviterer på guidet rundtur med Folketingets formand Pia Kjærsgaard på Christiansborg

Af Mia Thomsen

I 2015 havde en gruppe læsere af Ballerup Bladet fornøjelsen af en rigtig spændende rundtur på Christiansborg. Med Pia Kjærsgaard, som udover af være formand for Folketinget også er Ballerupkredsens lokale folketingskandidat for DF, som turguide fik læserne et interessant indblik i, hvad der foregår inde bag de tykke, grå mure på politikernes arbejdsplads.

Nu har vi fået mulighed for at gentage succesen, da Pia Kjærsgaard igen har stillet sig til rådighed som turguide for vores læsere.

Pia kender om nogen Christiansborgs mange kringelkroge. I snart 35 år har hun haft sin gang på Borgen – først som folketingsmedlem for Fremskridtspartiet, dernæst Dansk Folkeparti og siden 2015 også det ærefulde hverv at være Folketingets formand. Så hun har et hav af spændende og sjove historier om livet på Borgen – de mennesker der færdes der, bygningerne, historien og de utallige begivenheder, der har fundet sted i de smukke sale.

Vil du med på turen?

Ballerup Bladets læserudflugt til Christiansborg kommer til at foregå mandag den 14. maj klokken 19.

Vi skal på en spændende rundtur med Pia, der har allieret sig med én af de erfarne folketingsbetjente, og sammen vil de to tage os med igennem Christiansborg, hvor vi blandt andet skal se Folketingssalen og formandskontoret, inden vi slutter af med lidt at drikke og en god snak i Landstingssalen, hvor Pia har lovet at fortælle om arbejdet som Folketingets formand.

Vi har mulighed for at sende 24 læsere med på turen. Har du lyst til at være én af dem, så send en mail med dit navn, adresse og telefonnummer til mia@ballerupbladet.dk.

Vi skal have din mail senest mandag den 7. maj klokken 12. Hvis vi får flere end 24 tilmeldinger, trækker vi lod om pladserne. Alle får svar på mail, om de har fået en plads eller ej, senest tirsdag den 8. maj.

Vi glæder os meget til at se en glad gruppe læsere og håber, vi får en rigtig god aften på Borgen.