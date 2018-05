En verden af vingummi

35-årige Kristian Them Hansen er direktør og indehaver af Wally and Whiz, der laver gourmet-vingummi, der sælges til hele verden. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Iværksætteri Lige dele legesyge og skabertrang udgør kernen i Jonstrup-virksomheden ’Wally and Whiz’, der producerer kvalitets-vingummi til hele verden. Ophavsmand er 35-årige Kristian Them Hansen, der valgte det faste job og løn fra til fordel for et liv som iværksætter.

Af Dorthe Oxgren

Kristian Them Hansen ankommer fra den lille produktionshal, iført rødt hårnet, blå shorts med hvid firma jersey – kronet med et orange høreværn. Han ligner langt fra en CEO, som der står på hans visitkort, i spidsen for det nye dansk brand indenfor gourmet-slik, Wally and Whiz, som holder til i Jonstrup og producerer kvalitetsvingummi til hele verden. I øjeblikket kan vingummierne købes i 350 butikker fordelt på 25 lande, blandt andet i hjemlige Magasin, hvor Willy and Whiz har sit eget hjørne.

Eventyret startede med en stille undren, da Kristian Them Larsen for tre år siden sad derhjemme og gnaskede sin yndlingsslik – vingummi, fortæller han, efter at have taget hårnet og høreværn af.

»Jeg har altid været glad for vingummi. Det er mit foretrukne slik. Jeg forstår ikke det der high-end chokolade. Men jeg sad en dag og kiggede på en pose Haribo Mix, og tænkte, det smager jo ikke af noget. Man kan godt smage forskel på den røde og den gule. Men hvorfor er der ingen, der laver gode vingummier, hvor man ved, hvad de smager af,« siger den 35-årige virksomhedsejer, der er vokset op i Hareskovby som genbo til Jan Olsen, der er iværksætter og indehaver af Bryggeri Skovlyst, og én af Kristian Them Hansens inspirationskilder.

Sarte som kunstskatte

Fra tanke til handling var der ikke langt. Så Kristian Them Hansen gik på nettet for at google sig til en opskrift. Det var ikke helt nemt, røber han. Men det lykkedes, og inden længe var han i gang i sit køkken med at koge, temperere og støbe vingummier. At det heller ikke var nemt, fandt han også ud af. For vingummi-masse er følsomt over for vejrskifte og skal behandles som gamle kunstskatte på museum – med ensartet temperatur og luftfugtighed.

Lysten til at eksperimentere med råvarer blev sået allerede i barndommen, i bedsteforældrenes kolonihave, hvor Kristian Them Hansen var med til at høste frugt og grøntsager og bagefter tilberede dem til et indbydende måltid.

Æstetikken er i højsædet, både når han laver mad og finder på ny emballage. Farverne skal passe sammen med smag og det æstetiske udtryk. En skabertrang han har fået i vuggegave, idet både farfar og oldefar var opfindere.

»Jeg elsker at lege, og Lego er mit store forbillede,« siger han og viser eksempler på de emballager, som han har fundet på. Smukke, klassiske æsker til brug for Tivoli, en eksklusiv vingummi-julekalender og en elefantæske med ører og snabel, inspireret af Kristian Them Hansens lille søn Carlo på 15 måneder, som elsker savannens gigant.

Også når det gælder indholdet i vingummierne, bliver der leget. Vingummi med ingefær, gurkemeje, jernurt eller gran. Kristian Them Hansen eksperimenterer med smag, går i skoven efter råvarer og ønsker sig et drivhus, hvor virksomheden kan dyrke sine egne krydderurter, så de kan blive tørret korrekt og give mest mulig smag, forklarer vingummi-gourmeten, der ikke går på kompromis med kvalitet og smag.

Troldmand i et køkken

Der opereres med fem grundsmage og 24 forskellige smagsvarianter, som alle er egnede for vegetarer, veganere, allergikere og alle trosretninger, idet vingummierne ikke indeholder hverken kunstige eller animalske tilsætningsstoffer.

»Vi tager udgangspunkt i, at alle skal kunne spise vores vingummier. Min vision er at lave en John Lennon nummer to: At samle alle folk, uanset som de er jøder, kristne, muslimer, veganere, glutenallergikere om at spise gode vingummier,« lyder det underfundigt fra vingummientusiasten.

Navnet på virksomheden fandt han frem til ved at lege med Scrabble-brikker, og efter 20-30 ord havde han noget af det. Inspireret af børnebogen ’Find Holger’, der på engelsk hedder Wally, blev det en del af firmanavnet.

»Rene Redzepi fra Noma var jo også verdens bedste kok, før der var nogen, der fik øje på ham. Det fik mig til at tænke på børnebogen ’Find Holger’. Og whiz kommer af det engelsk ord whizard, troldmand og skyldes, at jeg en dag stod i mit køkken og eksperimenterede, da jeg fik besøg af et marketingfirma, der synes jeg lignede en troldmand, der stod i sit laboratorium.«

Uddannet regnedreng

Tilfredsstillelsen ved at lave et konkret stykke arbejde og se resultatet af anstrengelserne er én af årsagerne til, at Kristian Them Hansen blev iværksætter. Han er uddannet cand. merc. i økonomi, ledelse og finans fra CBS og havde job som teamleder i en venture-fond, før han startede for sig selv.

»Det var slet ikke noget for mig. Jeg har aldrig været god i skolen, og har altid haft krudt i røven. Jeg passer bare ikke ind på et kontor,« fastslår Kristian Them Hansen, der på sin vej gennem uddannelsessystemet altid har fået at vide, at han ikke var god.

Han er heller ikke sen til at revse sine egne, regnedrengene fra CBS, der sidder og laver analyser og rapporter rundt om i de offentlige styrelser og i de private virksomheder, men som ikke producerer noget, der skaber arbejdspladser.

Det som Kristian Them Hansen synes er sjovt og meningsfuldt.

Ambitionerne er store. Firmaet skal vokse sig stort, og der skal også være plads til rumme medarbejdere, der normalt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Sjovt at se det gro

»Jeg er historien om brumbassen, der ikke kan flyve. Jeg vil gerne bevise, at man godt kan producere i Danmark, og jeg vil også gerne udfordre alle dem, der ikke mener, vi kan inkludere de mennesker, der normalt har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Jeg tror på, at hvis man møder folk med tillid, så kan få meget mere ud af dem,« siger vingummmi-direktøren og kalder sig selv for en ’skabshippie’, der har fået god støtte af familien.

Hans far, der er pensioneret skolechef, arbejder i virksomheden, det samme gør hans mor, der er laborant, og en onkel hjælper til i produktionen. I alt tæller virksomheden 15 medarbejdere, inklusive de unge, der passer butikken i Magasin.

Derhjemme er det kæresten, der sørger for, at familien hænger sammen, og huslejen bliver betalt. Så uden hendes støtte, gik det ikke, understreger Kristian Them Hansen, der ikke er tvivl om, at han valgte rigtigt, da han sagde sit faste, vellønnede job op til fordel for at blive selvstændig. Også selv om han ikke kan hive løn ud til sig selv hver måned.

»Fordelen ved at være iværksætter er, at det er sindssygt sjovt at gå på arbejde. Det er sjovt at skabe noget og se det gro.«