SOS Børnebyerne mangler indsamlere

Der er stadig mange ledige ruter i Ballerup Kommune, når SOS Børnebyerne holder landsindsamling den 6. maj Foto: . Foto: Mathilde Oda Meyer

Indsamling Søndag den 6. maj går indsamlere fra SOS Børnebyerne på gaden for at samle penge ind til forældreløse og udsatte børn i hele verden. Men børneorganisationen mangler indsamlere i Ballerup Kommune, hvor en stor del af de planlagte 137 ruter er ledige.

Af Mia Thomsen

»På to-tre timer kan én enkelt indsamler i gennemsnit få omkring 1.000 kroner i bøtten. Det er mange penge, som kan gøre en stor forskel for et forældreløst eller udsat barn. Og så er det samtidig en hyggelig søndagsaktivitet,« siger Mads Klæstrup Kristensen, der er direktør i SOS Børnebyerne.

»Det er fjerde år, at SOS Børnebyerne afholder en national hustandsindsamling. Vi ved af erfaring, at der altid vil være ruter uden en indsamler, men vi håber, så mange danskere som muligt har lyst til at tilmelde sig en rute. Vores arbejde for verdens børn afhænger i høj grad af danskernes engagement,« siger Mads Klæstrup Kristensen.

Bidrag fra landsindsamlingen den 6. maj går til SOS Børnebyernes arbejde for at sikre børn en tryg barndom i en kærlig familie. Det kan være et forældreløst barn, der får en ny SOS-mor i en børneby, men det kan også være støtte til en udsat familie, så fattigdom ikke splitter familien ad og børnene står alene tilbage. Hvis alle indsamlingsruter i Ballerup Kommune bliver besat, vil kommunens indbyggere være i stand til at indsamle i omegnen af 122.939 kroner.

Indsamlere kan tilmelde sig på hjemmesiden www.sosindsamling.dk eller ringe til SOS Børnebyerne på 33 73 02 33.

Både på hjemmesiden og via telefonen kan indsamleren vælge en rute i nærheden af deres hjem.