Mormors liv og død i papirklip

Forfatter og papirkunstner Christiane Hector er i gang med en hel trilogi om sine bedsteforældre. Den første er ’Mormor’, som netop er landet på hylderne i landets boghandler. Foto: privatfoto

Udgivelse Christiane Hector fra Skovlunde har skabt en helt speciel bog, hvor hun gennem få ord og enkle papirklip fortæller historien om sin mormor.

Af Mia Thomsen

’Mormor kunne godt lide, at jeg er forfængelig. Det var hun selv’ ordene er klippet groft ud i versaler. Orange bogstaver på mørkeblå baggrund eller omvendt. De er ledsaget af to fine papirklip i samme farver som begge forestiller en kvinde, der kigger sig selv i spejlet.

Papirklip og ord er taget fra bogen ’Mormor’ – en poetisk og meget fin billedbog, som den lokale forfatter og papirkunstner Christiane Hector fra Skovlunde har skabt.

I bogen fortæller Christiane historien om sin mormor med små tekster og delikate papirklip – der er humor og lune, men også sorg i historien om mormors liv og død.

Bogen er meget unik – en voksenbilledbog med papirklip som leder tankerne hen på H.C. Andersens gamle fine klip, som Christiane Hector også har nydt.

»H. C. Andersen skabte nogle helt fantastiske billedbøger til sine venners børn. Han klippede figurer i papir og digtede om det liv, der ventede barnet. Jeg går den modsatte vej og klipper historier om mine bedsteforældres liv, som de har levet,« fortæller Christiane Hector.

Epos til bedsteforældre

Christiane Hector kalder sin bog for ’et epos til bedsteforældregenerationen og dens betydning for den moderne familie’.

I ’Mormor’ møder vi matriarken mormor og hele hendes skæve familie. Mormor er en skrap cigar, som foretrækker sit ene barnebarn frem for det andet og gerne uddeler en endefuld. Hun kan ikke lide fortællerens far, og hun glemmer aldrig sit had til morfar, der bogstaveligt talt er gået ud af fortællingen og har efterladt sig klippede fodspor i bogen.

Men der er også kærlighed, citronfromage og æbleskiver i fortællingen, for det gode og det onde hænger sammen.

»Ligesom i eventyrene skal man så grueligt meget igennem, før noget bliver godt. I kølvandet på mormors død opstår nye erkendelser af, hvad sorg, familie, og kærlighed er. Det kræver rummelighed og redskaber at være i en familie,« forklarer Christiane Hector, der netop nu er i gang med at klippe opfølgeren ’Morfar’.

Kronen på værket i bedsteforældretrilogien bliver ’Farmor og Farfar’, afslører hun.

Flere bøger på vej

Men foreløbig er det altså ’’kun’’ mormor, der er kommet på hylderne hos boghandlerne, hvor tilbagemeldingerne til forfatteren har været gode:

»Folk reagerer meget forskelligt på Mormor. Nogle begynder at græde, andre griner, og nogle bruger den som et samtaleredskab om sorg. Men kan også læse den som det kunstværk, den er. Rigtig mange genkender deres barndom og familiemedlemmer i papirklipsilhuetterne, så alle kan få hver deres oplevelse med ved at læse Mormor,« siger Christiane Hector.

I Dansk Biblioteks Centers lektørudtalelse om Mormor, kaldes den: En anderledes kærlig og poetisk billedbog for voksne om barndom, familie og de huller, som de afdøde efterlader. Også en smuk afsked til en tydeligvis elsket mormor.

Bogen er udgivet på Forlaget Eksistensen med støtte fra Statens Kunsfond.