Dygtige kastere gæster Ballerup

Mathias Kveiborg, et af de helt store talenter, vandt sidste år hammerkast med 52,15 meter. Foto: privatfoto

Atletik Danmarks allerbedste kastere i diskos, spyd, kugle og hammerkast dyster på Ballerup Atletik Stadion lørdag den 12. maj fra klokken 10.

Af Redaktionen

De kvindelige og mandlige atleter tester formen inden denne sæsons landskampe og mesterskaber. Ballerup Atletik Klubs kastegruppe vil naturligvis også deltage og få inspiration til deres videre udvikling.

Stævnet byder blandt andet på hammerkast, hvor Danmarks for tiden bedste hammerkastere for kvinder og mænd henholdsvis Celina Julin fra Sparta Atletik og Taj Murmann fra Odense Atletik begge kan kaste over 60 meter. Det bliver også interessant at se det 18 årige stortalentet Hans Barrett fra Sparta Atletik, som netop har kastet over 68 meter med en 6 kilo hammer i konkurrence med BAK’s to dygtige hammerkastere Rasmus Jensen og Mathias Kveiborg. Se hele programmet på Ballerup Atletik Klubs hjemmeside: www. Ballerup-ak.dk