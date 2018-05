Ærgerligt pointtab mod Aarhus i 3F Ligaen

Fodbold Endelig skulle BSFs 3F Liga hold i aktion på stadion i Ballerup Idrætspark, da man i lørdags bød velkommen til VSK Aarhus. En meget vigtig kamp mod et af de to hold, som BSF kæmper med om bronzemedaljerne i 3F Ligaen. En medalje, der vil være historisk for de lokale fodboldpiger.

Af Redaktionen

Medaljeambitionerne led dog et lille knæk, da det ikke lykkedes at vinde kampen mod VSK Aarhus. BSF måtte ”nøjes” med ét point efter et 2-2 resultat.

Gæsterne fra Aarhus kom foran 1-0 på et mål efter 20 minutter ved deres giftige angriber, Signe Andersen. Det holdte dog ikke længe, for kort efter udlignede BSFs U19 landsholdsspiller Pernille Larsen til 1-1, og nu var BSF således ovenpå og kunne fortsætte presset mod gæsternes mål.

Amalie Thestrup, topscoreren for BSF, gjorde det til 2-1 senere i 1. halvleg, med et fantastisk langskudsmål fra 40 meter. Fremragende af Thestrup, der også har haft flere optrædener på U23 landsholdet, og har haft en stor sæson for BSF.

Desværre kom VSK Aarhus tilbage i kampen i 2. halvleg på en fejl i de bagerste kæder i BSF forsvaret. Det udlignende mål kom efter en periode med BSF dominans – desto større var ærgrelsen hos hjemmeholdet. Kort efter fik VSK chancen for at komme foran på et straffespark, men Naja Bahrenscheer i BSF målet, der også står for kvindernes A-landshold, reddede på fantastisk vis.

BSF kunne have afgjort kampen til sidst med flere store muligheder, men sådan skulle det ikke være på dagen, og en medrivende kamp foran mange tilskuere i dejligt solskinsvejr i Ballerup sluttede dermed 2-2.

KoldingQ og BSF er nu delt på tredjepladsen – førstnævnte med bedre målscore – i 3F Ligaen. Der resterer fem kampe.