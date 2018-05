Ballerup BK holder sejrskursen

Ballerup BK tog endnu en sejr i weekenden. Foto: privatfoto

Fodbold På en dejlig kortklippet, men utrolig tør, plæne, tog Liria lørdag eftermiddag imod Ballerup BK.

Af Redaktionen

Daniel Pless fik bragt Ballerup planmæssigt foran efter 15 minutter, da han headede bolden forbi keeperen, da han løber ud for at gribe bolden. Daniel Pless fortsatte sit løb, og kunne herefter let sende bolden i kassen. Resten af halvlegen havde Ballerup rigtig mange halve, kvarte og hele chancer for at udbygge føringen.

Det skete dog ikke før det 44. minut, hvor Mikkel Faarup tog chancen fra 35 meter, og sendte bolden i en lang bue over Lirias målmand, som på trods af et ihærdigt forsøg på at redde bolden, blot kunne se den stryge ind under overliggeren til en 2-0 føring.

2. halvleg var knapt nok kommet i gang, før Mikkel Andersen udnyttede sit spillemæssige momentum, og tog chancen fra distancen. Han ramte kuglen upåklageligt som strøg ind oppe i venstre målhjørne, uden chance for Lirias keeper. 3-0, og så var den kamp afgjort. Derfor var det ikke så underligt, at der gik lidt autopilot i den, når der allerede er en vigtig kamp i denne uge, hvor Ballerup skal forsøge at spille sig videre til 4. kval-runde til DBU Pokalen.

Liria fik dog vækket Ballerup lidt til live igen, da de fik sat et reduceringsmål ind efter 71. minutter. Så gik Ballerup lige et gear eller to op igen, og et par minutter efter blev Mark Petersen sendt af sted på sin venstrekant, han fandt Daniel Pless inde foran kassen, som sikkert scoredetil 4-1.

Kort før tid fik Max Behroozian udbygget føringen yderligere, da Mikkel Andersen sendte ham alene med keeperen, og her var Ballerups nr. 20 usvigelig sikker, og scorede til 5-1 – kampens slutresultat.