Topunderholdning og 3-3 på Amager

Fodbold Det var med bange anelser LSF gik til kampen ude mod Kastrup, da der var ikke mindre en syv (!) afbud fra startelveren.

Af Redaktionen

Så gode råd var dyre og til dagen gav det debut til Rasmus Thomsen der er en af LSF’s egne, men har spillet på Greves divisionshold i et par år, samt U19 spilleren Nikolaj Boye-Nielsen – og de løste opgaven fremragende.

LSF kom godt fra start. Det var ikke til at se, at der var så mange nye, og LSF kom til den første chance i det 12. minut, da et godt gennemspillet angreb endte helt bagerst, hvor Kristian Larsen uheldigvis overplacerede sit skud.

I det 15. minut scorede Kastrup på et korrekt dømt straffespark og umiddelbart efter øgede de til 2-0. Heldigvis kom LSF med igen. En af de bedste på dagen, Jacob Lind, kom i et raid og bolden kom hen til Mads Holden, der sparkede den indover og her satte kampens spiller Mathias Gransee hovedet på og bolden sejlede ind i kassen kort før pausen.

Den utroligt underholdende kamp fortsatte og LSF fortsatte med det optimistiske spil. Jacob Lind kom over kanten og sparkede på mål. Riposten var Frederik Jørgensen over og så stod det 2-2.

Vild jubel – og det fortsatte. Igen var det Gransee der var med i opspillet og bolden kom ud på kanten til Kristian – lige udenfor feltet nogle meter fra baglinjen. Her sendte han en meget blød bold indover – han indrømmede at det var en aflevering, men sørme om bolden ikke strøg i nettet – 3-2 var en realitet.

Desværre varede det ikke så længe, da Kastrup fik et hjørnespark og igen røg bolden i kassen i det bagerste område og udligningen var en realitet. Kampen endte 3-3 og begge hold jublede som om de havde vundet.