debat Vi læser i Ballerup Bladet, at direktøren for Baldersbo, Søren B. Christiansen, er bekymret for de beboere, som ikke er forsikret via en Indboforsikring.

Af Kirsten og Henrik Seierøe, Lindevænget 26, Ballerup

Det er da prisværdigt, men som han selv nævner, så er det ikke Baldersbos problem, og efter vores mening, slet ikke et problem for de beboere, som har sørget for selv at sikre sig.

Derfor håber vi ikke, at det forslag om en fælles Katastrofeforsikring, også skal være en fælles udgift, så de beboere som allerede er forsikret, dermed vil komme til at betale dobbelt for at sikre sig.

Et forslag herfra: Lad et forsikringsselskab omdele et tilbud til samtlige beboere. Herefter kunne præmien være afhængig af antallet, som skulle være interesseret.

Det burde være nok, at læse indlægget fra SBC. Hvis ikke, så ligger man som har redt. Ellers ender det igen, som i mange andre sammenhæng, som den rene børnehave.