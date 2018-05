Vestskoven og løse hunde

debat Jeg færdes i Vestskoven og Risby Plantage et par gange om ugen, året rundt.

Af Lisbeth Preil, Æblevangen 8B, Smørum

Desværre møder jeg ofte hundeejere med løse hunde. Jeg fortæller de lykkelige hundeejere, at deres hunde skal være i snor i denne del af skoven og mange beklager, at de havde overset denne regel og skynder sig at få hundene i snor.

Desværre er der dem, som ser stort på hundereglerne og bliver verbalt grove.

Kære hundeejere: I Vestskoven/Risby Plantage er der meget vildt og i denne tid med yngel. Vildt stresses af de løsgående/løbende hunde og vildtets stress-system kan være op til 4 timer om at komme på plads igen. Vestskoven er de vilde dyrs hjem. Vi mennesker og vores kæledyr (hunde) er kun gæster. Vi er på besøg i skoven og må respektere de regler der er for at have vores hunde med.

En af de velkendte kommentarer jeg har fået fra hundeejere med løse hunde er: ’Min hund gør ingenting. Jeg har helt styr på den’. Og det kan jeg ikke argumentere imod. Men stadigvæk. Reglerne er ens for alle. Når en lader sin hund løbe rundt uden snor, så kan det have en afsmittende virkning på andre hundeejere, så de også slipper deres hunde løs. De (hundene) skal jo have det godt.

Et lille PS. Vi har to dejlige hundeskove meget tæt på; Albertlund og Glostrup. De kan googles.

Med de bedste tanker om at vi alle kan færdes trygt i Vestskoven og Risby Plantage.