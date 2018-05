læserbrev Da jeg igennem et halvt år har haft hjemmehjælp efter to falduheld - i starten nat og dag, senere dag og efterhånden nedtrapning, så har jeg haft mange forskellige hjælpere

Af Henny Hansen, Lilletoften 84, Skovlunde

Da jeg igennem et halvt år har haft hjemmehjælp efter to falduheld – i starten nat og dag, senere dag og efterhånden nedtrapning, så har jeg haft mange forskellige hjælpere. Jeg kan ikke nævne dem alle, men vil gerne takke hver og én for en god pleje som ikke altid var nem.