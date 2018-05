Elevatorproblemerne i Baldersbo

læserbrev Fredag den 13. april kom min bror tilbage til Hedeparken 5 fra sit dagcenter i Skovlunde cirka klokken 16 med transport derfra, og opdagede at elevatoren ikke virkede.

Af Maibrit Taube Nilsson, Kattens Kvarter 27, Ballerup

Min bror sidder i kørestol, så der var ikke mulighed for, at komme op i lejligheden. Heldigvis bor jeg ikke så langt fra Hedeparken, så han blev kørt ud til mig. Men på grund af hans handicap, kunne han ikke blive natten over.

En meget stor tak til » Den private døgnpleje« for deres store hjælp i denne vanskelige situation. De fik i samarbejde med Ballerup Kommune arrangeret, at han kunne overnatte på Lindehavens plejehjem, hvor han blev taget godt imod.

Her skal han så betale for opholdet, samt at vi måtte rekvirere en handicap-taxa til 420 kroner, da Flextrafik ikke kommer før cirka 2 timer, fra der bliver ringet. Og klokken nu var omkring 22 tiden. Vi ventede jo hele tiden på at elevatoren blev ordnet. Der var desværre ingen hjælp eller informationer at få fra BA Elevator.

Men selve handlingsforløbet med BA Elevator er under alt kritik. Det kan ikke være rigtig, at der kun er en vagt, og at denne skal åbenbart dække stor område. De sender først den »lille vogn« med en montør fredag, som ikke kan løse problemet, og som så må forlade stedet for at løse andre problemer et andet sted. Hvorfor blev der ikke sendt den »store vogn« med det samme i stedet for lørdag formiddag. Der blev jo ringet tidligt fredag.

Det er simpelthen forkasteligt, den måde elevatorfirmaet valgte at prioritere problemet på. Især når det drejer sig en handicap elevator. Selvfølgelig håber vi ikke det sker igen, og at BA Elevator vil give det en højere prioritet fremover.