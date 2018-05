Mere om stationsområdet i Måløv

debat Tak til Finn Mortensen for din respons på udviklingsplanerne for stationsområdet i Måløv.

Af Hella Hardø Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget

Projektet er på et tidligt stadie, men jeg skal gøre mit bedste for at svare.

Fortætning ved stationsnære områder handler om at give flere mennesker mulighed for at benytte offentlig transport. Det vil være sværere, hvis vi planlagde for arealer længere væk fra stationen.

Byfortætning nær S-togsstationerne er noget, som kommunerne i hele hovedstadsregionen arbejder med. Inden for det område, som vi foreslår omdannet til boligformål, er der i alt seks ejere, hvor Ballerup Kommune er én af dem. Alle ejerne har hver deres vinkel til projektet. Nærmere kan jeg ikke komme et svar på dit spørgsmål.

Angående dit spørgsmål til boligtyper, så vil området være bedst egnet til etageboliger i forskellige størrelser, så vi får en varieret beboersammensætning. Jeg vil ikke kunne udelukke, at vi måske også kan få plads til nogle rækkehuse, men da vil de være af en type i tre plan. Det er noget, som vi skal have drøftet med en ejendomsudvikler, før jeg kan sige det mere præcist.