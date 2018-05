En tragisk cykelulykke på grund af åben bom

læserbrev Natten til 19. april kørte min vedholdende og udholdende søster igen af sted på cykel til udleveringsstedet af aviserne Industriparken 23 i Ballerup.

Af Doris Dalgaard Petersen, Enggårdsvej 45, Jerslev

Hun har bragt aviser ud om natten i 24 år, og nu var det hendes sidste sæson.

Hun kører fra sit hjem i Magleparken 128 ad stier til udleveringsstedet, men når aldrig frem, idet hun forulykker på cyklen på stien langs Ballerup Boulevard i ‘dalen’ ved bommen – den bom-låge, som ikke var fastspændt hin ulykkesnat – og har ikke været det gennem en tid, som vi hører det, men den stod og ’flagrede’, hvilket hun overså og torpederede den.

Nu ligger hun i kunstig koma på Rigshospitalet og udsigterne for hende og os er dystre.

Vi har efterfølgende besøgt ulykkesstedet, hvor bom-lågen også ’flagrede’ den eftermiddag. Den kunne dog ved armkræfter ‘knyttes fast’/sættes i spænd til det sted, hvor bolten skulle have været, men kan hurtigt gå løs igen. Jeg har behov for at fortælle om denne forfærdelige ulykke, så der kan tages de nødvendige forholdsregler, sådan så ikke noget tilsvarende sker igen.

Og så fandt jeg på Ballerup Kommunes hjemmeside deres mål for trafiksikkerheden, som lyder:

• bidrage til at opnå nationale mål om at reducere antallet af tilskadekomne i trafikken

• forebygge trafikuheld ved at iværksætte en række initiativer

• øge trygheden for cyklister og fodgængere

Vi får ikke min søster tilbage, men har brug for at fortælle, at der er noget, som ikke var, som det burde være, hin nat.