Indbrud udviklede sig til hjemmerøveri

Genrefoto Foto: Politi.dk

politi Der var muligvis tale om et indbrud, der udviklede sig til røveri, da en fremmed mand brød ind og blev opdaget af husets kvindelige beboer.

Af Redaktionen

Det må have været en ganske forfærdelig oplevelse for den kvindelige beboer, der natten til fredag i sidste uge blev vækket og udsat for hjemmerøveri i hendes bolig i Veksø.

»Lidt efter midnat vågnede en kvinde ved, at en fremmed mand var brudt ind i hendes hus. Manden tog halsgreb på hende, hvorefter han stjal hendes pung og mobiltelefon, inden han stak af,« oplyser Nordsjællands Politi.

Flere patruljer samt hunde blev sendt til stedet for at lede efter manden, som desværre ikke blev fundet. Han beskrives som en udenlandsk, lav mand.

Sagen efterforskes umiddelbart som et indbrud, der udviklede sig til røveri, oplyser politiet.