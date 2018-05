Nu kommer de sidste pullerter

I et stykke tid har den ene ende af Centrumgaden ved Kirketorvet været afspærret af faste granitpullerter med metalbøjler. Men længe har de sænkbare pulleter ladet vente på sig. Nu bliver de endelig sat op. Foto: Privatfoto

gågaden Efter lang ventetid bliver de sidste pullerter stillet op i Centrumgaden. Dermed lukkes der af for den sidste trafik i gågaden.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Det har været længe undervejs. De første granit-pullerter blev sat op for længe siden, men de sidste sænkbare pullerter, som skulle afslutte afspærringen af Centrumgaden, har ladet vente på sig. Men fra den 8. maj går entreprenøren i gang med at etablere de sidste pullerter i det store afspærringsprojekt af Centrumgaden.

Det er en række tilladelser og udbud, der har skullet falde på plads, men nu kan brugerne af Centrumgaden altså se frem til, at gågaden afspærres totalt efter en længere periode med trafik og parkering i gågaden.

Det glæder formand for Teknik- og Miljøudvalgformand Hella Tiedemann (A), at projektet nu kan blive afsluttet.

Vi kan komme videre

»Det har taget sin tid med tilladelser og at hente de rette ting hjem. Men nu går vi i gang, og det glæder mig rigtig meget, at vi nu kan komme videre. Nu bliver de sat i jorden fra tirsdag og alle beboere skal nu have udleveret nøgler, så de kan komme ind og ud. Udrykningskøretøjer får deres eget system, så de altid kan komme ind og samtidig får butikkerne adgang til butiksforsiden mellem klokken 7 og 11 på hverdage og 7 til 10 på lørdage. Så nu regner vi med, at de store problemer med trafikken i gågaden er ved at være overstået,« siger Hella Tiedemann.

Efter planen skal arbejdet være færdigt i slutningen af maj måned og der afholdes desuden en indvielse af systemet, hvor beboere og andre kan få mulighed for at afprøve systemet inden brug.

Dermed skulle der være lukket for al unødvendig kørsel i Centrumgaden, der længe har været plaget af kørende og parkerede biler.