Jobmatch skaber flere ansættelser

Jobcenter Ballerup og afdelingen virksomhedsservice har i den seneste tid arbejdet på at være mere udfarende i forhold til virksomhederne og afholder en del matcharrangementer. Det har skabt rigtig mange jobs. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller

arbejde Jobcenter Ballerup har succes med at skabe direkte kontakt mellem jobsøgere og virksomheder. De sidste to matchmøder har givet mange ansættelser.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Hos Jobcenter Ballerup har man i de seneste år arbejdet på at tænke sin service anderledes. Målet er, at der skal være en meget mere direkte kontakt mellem jobcenter, virksomheder og de ledige, og at man i høj grad skal være en medspiller i forhold til virksomhederne.

Strategien ser ud til at lykkes, for et udvidet kommunalt samarbejde, en udkørende konsulent og ikke mindst en række match-arrangementer, der har skabt direkte kontakt mellem virksomheder og jobsøgere har givet konkrete resultater.

Det har især været indenfor IT-området, at man har kunnet se resultaterne. Det er et område, som virksomhedsservice

fokuserer på, idet der ligger mange videnstunge virksomheder i Ballerup, som har brug for arbejdskraft.

Ved de seneste to matcharrangementer har hele 51 procent af de deltagende ledige fået job. Det er et tal, som vækker glæde i virksomhedsservice.

Motivation og faglighed

»En ansættelsesprocent på 51 er et meget højt tal og det viser, at vores mere direkte strategi virker. Vi håber nu at kunne holde tallet. Virksomhederne efterspørger i lige så høj grad kandidater, der er motiverede som fagligheden. Det betyder, at vi har en del nyuddannede, som vi kan matche med virksomhederne på vores match-arrangementer og i det hele taget og derfor kan vi fortsat have en så høj ansættelsesprocent,« siger Jan Pilak, konsulent i Ballerup Kommunes virksomhedsservice, der hører under Jobcentret.

Netop for at finde de bedste egnede kandidater har Jobcentret indgået et samarbejde med en række andre kommuner i hovedstadsregionen, så man kan finde så mange egnede kandidater som muligt.

»Vi har mange vidensvirksomheder i Ballerup blandt andet indenfor IT, men vi har ikke så mange ledige i den kategori. Derfor bruger vi vores netværk i de andre kommuner for at finde de rette kandidater,« siger Jan Pilak.

Under alle omstændigheder ser det ud til, at den mere udfarende strategi og tanken om at være en mere aktiv samarbejdspartner i forhold til virksomhederne har båret frugt og nu giver konkrete resultater for de ledige.