1. maj for sidste gang

Der var stående klapsalver til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, både da hun ankom, og da hun forlod Tapeten til sit sidste 1. maj-møde i Ballerup. Foto: Flemming Schiller

kampdag Traditionen tro fejrede Socialdemokratiet i Ballerup 1. maj på Tapeten, hvor partiets formand Mette Frederiksen stjal mediebilledet, da hun leverede sin sidste 1. maj-tale i Ballerup. Men nye kandidater står på spring til at overtage pladsen. Blandt talerne var 17-årige Sofie De Bretteville Olsen, ny formand for DSU i Ballerup.

Af DORTHE OXGREN, dorthe@ballerupbladet.dk

Flaget var allerede røget til tops, da partimedlemmerne dukkede op på Tapeten klokken 7 på arbejdernes internationale kampdag. Den planlagte fællessang udendørs var nemlig aflyst, for DR og TV2 var på pletten for at følge Mette Frederiksens sidste tale i partiet i Ballerup, efter hun er blevet valgt som folketingskandidat i Aalborg.

Indenfor blev Mette Frederiksen modtaget af stående klapsalver, hvorefter hun begejstrede med sin i Ballerup-sammenhæng sidste 1. maj tale, hvor hun sendte tak til alle de offentligt ansatte, betonede vigtigheden af den danske model med stærke fagforeninger og fri forhandlingsret.

Formanden talte for et opgør med ’åndsforladt lovgivning’, bureaukrati og new public management, der skal erstattes af tillid til medarbejderne og respekt for skatteydernes penge.

»Vi skal have en fingrene væk-reform, hvor vi skal have mere ledelse, mindre styring og større frihed og tilllid til medarbejderne,« lød det blandt andet fra Mette Frederiksen, der inden hun fartede videre takkede de lokale partikammerater.

»Tak, for I har gjort mig til den socialdemokrat, jeg er i dag,« lød det, inden hun krammede flere af medlemmerne på sin vej ud af Tapeten, hvor de tre kandidater til at overtage hendes kandidatur i Ballerup-kredsen; Charlotte Holtermann, Musa Kekec, begge medlemmer af kommunalbestyrelsen, og Kasper Sand Kjær fra Gladsaxe også var til stede.

Grønne og røde

Efter salen havde sendt Mette Frderiksen godt af sted mod Aalborg og flere 1. maj taler, indtog borgmester Jesper Würtzen talerstolen og fortalte stolt, at partiet stortrives, ikke mindst efter et flot kommunalvalg i november, hvor over 50 procent af vælgerne satte kryds ved liste A.

Og selv om borgmesteren var en anelse skuffet over, at den traditionsrige flaghejsning var blevet fremskyndet af hensyn til tv-stationerne, så kunne han glæde partimedlemmerne med, at det går godt i Ballerup. Miljøet har det godt, det går fremad med at få reduceret Co2-udslippet, ligesom kommunen netop har afsat ti millioner kroner til energiforbedring i de kommunale bygninger.

»For i Ballerup er vi grønne og røde,« konstaterede Würtzen og sendte en hilsen til tidligere miljøminister Svend Aukens satsning på miljøbeskyttelse tilbage i 1990’erne.

Også på den økonomiske side går det godt, forsikrede borgmesteren.

»Vi er Danmarks mest produktive kommune, og inden for de seneste år er der skabt 2.000 nye arbejdspladser i kommunen. Vi vil gerne have et stærkt erhvervsliv, også om 10, 20 og 30 år. For det er vigtigt at tjene penge til velfærd og skabe jobs til vores borgere,« lød det blandt andet fra borgmesteren, der her på arbejdernes internationale kampdag lagde vægt på, at kommunen stiller krav til erhvervslivet om at oprette elev-og lærlingepladser, lønne efter overenskomsterne og opføre sig miljømæssigt forsvarligt.

»Erhvervslivet kan godt lide, vi stiller krav. De fleste vil nemlig gerne taget et socialt ansvar,« forsikrede han.

I skyggen af overenskomstforhandlingerne kunne tilhørerne glæde sig over, at trods pressede arbejdsvilkår for lærerne er det i Ballerup lykkedes at hæve karaktergennemsnittet for 9. klasses eleverne.

Tak til de ansatte

»Vi kan ikke takke de offentlige ansatte nok, lærerne og pædagogerne. Jeg er glad for overenskomsten, og at de fik en pose penge ud af det. I Ballerup Kommune lønner vi i forvejen vores medarbejdere højst. Vores medarbejdere får i gennemsnit 800 kroner mere i løn om måneden end i andre kommuner. Det svarer til 38 millioner kroner, eller 75 skolelærere, 85 pædagoger eller 100 hjemmehjælpere. Men vi vil gerne give god løn og hænder nok på plejehjemmet, i klasseværelset og i vuggestuen,« understregede Jesper Würtzen og gentog sin kritik af udligningsordningen, der betyder, hovedstadskommunerne i år sender i omegnen af 13 milliarder kroner til provinsen.

Alligevel går det, ifølge borgmesteren fremad i Ballerup. Økonomien er solid, udviklingen af kommunen fortsætter med nye boligområder i Jonstruplejren og tre nye seniorboligfællesskaber på vej og et mål om, at Ballerup i 2029 skal huse 52.000 borgere.

»Jeg håber, vi snart får et folketingsvalg, så vi kan få vippet Løkke af pinden og få vores egen Mette som statsminister,« sluttede Würtzen af og høstede stående klapsalver, inden formand for 3F i Storkøbenhavn Jesper Holm indtog podiet og talte om arbejdskamp og solidaritet i mere traditionel 1. maj stil, skyllet ned med kaffe og en morgenbajer hist og pist.

Politisk stjernefrø

Efter afskeden med Mette Frederiksen en time tidligere kunne partimedlemmer nu sige godmorgen til en politisk stjerne in spe. Ny formand for DSU, Sofie De Bretteville Olsen indtog talerstolen. Og hvad hun ikke havde i fysisk pondus, havde den 17-årige unge kvinde til gengæld i gennemslagskraft og retorisk talent.

»For tre år siden meldte jeg mig ind i Socialdemokratiet. Og det var mit første møde med jer. Mit mål er at gøre Danmark og Ballerup en lille smule mere socialdemokratisk,« lød det selvsikkert fra formanden, der indviede tilhørerne i, at hendes mor havde hjulpet hende på vej med talen ved at spørge ind til, hvorfor datteren er medlem af Socialdemokratiet.

Retfærdighedssansen havde hun fået vakt som lille pige, da hun så Emil fra Lønneberg eller Pippi. Og i det hele taget er Astrid Lindgren en inspirationskilde for den unge DSU’er, der ligesom forfatteren også slettede halvdelen af sin tekst, før hun gik på talerstolen.

»Jeg er stolt af at stå her på vegne af ungdommen. Min tale skal handle om uddannelsessystemet. Vi skal teste mindre, lære mere – lukke bøgerne og bruge hænderne. Uddannelse er vigtig og et værn mod den negative, sociale arv,« tordnede det fra talerstolen og fik den overvejende gråhårede medlemsskare til at nikke anerkendende og trække på smilebåndene, mens Sofie De Bretteville Olsen talte mod de høje krav i gymnasiet, testkulturen og de uigennemskueligt mange uddannelsesretninger, der giver stress og angst hos nutidens unge.

»Jeg har nydt at stå her. Og jeg kunne blive ved,« lød det afslutningsvis fra partiets nye politiske stjernefrø.