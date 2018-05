Utrygheden breder sig efter brand

Kælderen bærer stadig præg af branden for en måned siden. Der er ikke ryddet op og fri adgang til at hænge ud i rummet. Det skaber utryghed blandt beboere. Foto: Flemming Schiller

oprydning Beboerne i AAB’s boligblok på Baltorpvej er utrygge ved, at en brandhærget kælder stadig ikke er ryddet op. Nu kræver de handling fra boligselskabet.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Den 27. marts opstod der brand i en kælder i boligblokken ’Baltorpstriben’, Baltorpvej 5-37 i Ballerup. Branden blev slukket af brandvæsenet, politiet spærrede af og siden er der intet sket. Faktisk er der sket så lidt, at brandtomten står fuldstændig som den gjorde, da udrykningen forlod dem for en måned siden.

Det betyder, at kælderrummene stadig står åbne og at der ikke er låst af til kældergangen. Det har især kvarterets unge mennesker taget som en ’invitation’ til at hænge ud i kælderen, hvilket man kan se på de mange efterladte cigaretskodder og lignende.

Men nu har beboerne fået nok. De mener, at det er utrygt, at situationen er uændret, og de kræver, at der bliver ryddet op. For der er heller ikke blevet ryddet op, og der er stadig afbrændte efterladenskaber og sodsværtede vægge i kælderen.

Alt står åbent

»Det er efterhånden rigtig utrygt og samtidig er det da mærkeligt, at AAB slet intet har gjort, siden det brændte den 27. marts. Alt står åbent og der er stadig efterladenskaber i kælderen. De unge bruger det som hænge-ud-sted. Man spøger sig selv, om det hele skal brænde ned, inden AAB gør noget, og man måske renoverer eller i det mindste bare rydder op. Her bor en del ældre, og de er ved at være rigtig utrygge,« siger Anette Andersen, som selv bor i nummer 21.

Hun har sammen med andre beboere forsøgt at få fat i AAB’s lokalkontor i Ballerup, men tilsyneladende uden held.

»Vi kan ikke komme igennem. Ellers får vi at vide, at vi skal skrive en mail, men det kommer der intet ud af. Det er meget for dårligt. Vi ved efterhånden ikke, hvad vi skal gøre,« siger Anette Andersen.

Hun håber, at der snart kan blive taget hånd om situationen, så det igen kan være lidt mere trygt at bo i ejendommen.

Ballerup Bladet har også forsøgt at få fat i AAB’s lokalkontor på Baltorpvej, men uden held.