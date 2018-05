Ny protest-event i Sømosen

Gruppen Bevar Sømosen holder endnu et protest-event for at markere deres utilfredshed kommunens planer om en ny lokalplan, der skal tilgodese et større campus-byggeri ved DTU og Sømosen. Her foto fra deres sidste event i november 2017. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller

natur Gruppen 'Bevar Sømosen' arrangerer endnu et protest-event i Sømosen på søndag den 13. maj klokken 13.

Af Mia Thomsen