Vind billetter til middelaldermarkedet

I pinsen bliver der krydset sværd og lanser, når Valbyparken lægger græs til det kæmpe store middelaldermarked. Foto: Michael Roldhave

konkurrence Ballerup Bladet har tre familiebilletter til Københavns Middelaldermarked i pinsen. Deltag i konkurrencen herunder:

Af Mia Thomsen

I pinsen fra den 18. til den 21. maj omdanner Københavns Middelaldermarked for 12. gang Valbyparken til en historisk tidslomme. En tidslomme, der under den danske pinsesol byder på blandt andet ridderturneringer til hest, historier fortalt af frygtindgydende vikinger og nervepirrende ildshows. I fire dage er Valbyparken fyldt med underholdning, kulinariske oplevelser og aktiviteter for hele familien.

Siden det første middelaldermarked i 2007 har succesen kun vokset sig større. Fra at være en begivenhed med 800 besøgende i 2007 har markedet overgået 30.000 besøgende. Det høje antal besøgende og de over 1400 involverede aktører, der er med til at skabe en vaskeægte middelalderstemning, er årsagen til, at Københavns Middelaldermarked er det største i Skandinavien.

I lighed med tidligere år har Ballerup Bladet fået mulighed for at udlodde tre familiebilletter (gælder for to voksne og op til tre børn) til vores trofaste læsere. For at deltage i konkurrencen om billetter skal du være hurtig på tastaturet og svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvor foregår Københavns Middelaldermarked?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til red@ballerupbladet.dk senest fredag den 18. maj klokken 8.00. Herefter trækker vi lod om de tre billetter. Vinderne får billetterne tilsendt på mail fredag morgen.