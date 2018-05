Flotte placeringer til basketholdene

BMS’s U14 piger kom på en flot andenplads i GP Turneringen, hvor også drengene kom langt Foto: privatfoto

Basketball I den forgangne weekend var BMS Herlev værter for slutspillet i GP Turneringen - GP står for grandprix og er for spillere, som ikke deltager i mesterrækken. BMS Herlev havde selv to hold med: U14 piger og U14 drenge.

Af Redaktionen