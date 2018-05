Ballerup-skytte sigtede på medalje

Steffen Olsen til venstre med sin medalje sammen med den ungarske guldvinder og den kinesiske bronzevinder. Foto: privatfoto

Skydning Torsdag kunne Steffen Olsen fra Ballerup Skytteforening for første gang i sin karriere træde op på medaljeskamlen ved en World Cup, da han vandt sølv på disciplinen 50 m riffel 3x40 skud ved World Cup stævnet i Fort Benning, USA.

Af Redaktionen

Det var tillige årets første danske World Cup-medalje. Allerede i den indledende skydning viste Steffen Olsen flotte takter og kvalificerede sig til finalen som tredje bedst med en score på 1177 efter 40 skud i knælende stilling, 40 skud liggende og 40 skud stående, hvor han opnåede henholdsvis 392, 399 og 386 point.

I finalen kom han bedst fra start af alle, og efter de liggende var han hele tre point foran nummer to. Det viste sig at være afgørende, da Steffen fik en svær start på de stående, den sidste af de tre stillinger, med tre 8’ere og en 7’er i den første fem-skuds-serie.

Selvom han herefter fik bedre fat i 10’erne, kunne han ikke stille noget op mod ungarske Istvan Peni, der lavede et comeback af dimensioner. I de stående hentede Peni hele 8,6 point på Steffen Olsen, og han rykkede sig fra en 7. plads til førstepladsen.

Dermed kunne den ungarske skytte tage den femte af fem mulige World Cup-medaljer i 2018. Bronzen blev vundet af kinesiske Yang Haoran.

Nu mangler Steffen så blot at skyde et resultat over 1172 point ved et af de fire udtagelsesstævner, der afholdes for at komme til VM i Changwon i Korea til september. Med den form han viser allerede så tidligt på sæsonen, så virker det som et absolut opnåeligt mål.