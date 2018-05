Freddy blev fejret efter 45 aktive løbeår

Rigtig mange Trimmere havde lagt vejen forbi i det gode vejr for at fejre Freddy Rasmussen (tv. for borgmesteren), der ’’går på pension’’ efter 45 aktive år i Trim Ballerup. Foto: privatfoto

Løb I det meget flotte forårsvejr i Hareskoven, tirsdag, den 8. maj, blev formand Freddy Rasmussen fejret.

Af Redaktionen