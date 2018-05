Nedlæg p-pladsen i stedet for at ødelægge Sømosen

Debat Ak ja, der er virkeligt langt fra paroler til virkelighed.

Af Kim Mertz, Grønsvinget 42, Herlev

Socialdemokratiet har netop slået sig op på at være det mest grønne parti i Folketinget, og formanden udtaler; Vi vil igen gøre Danmark til en grøn stormagt. Vi skal i Danmark turde gå forrest som dem, der sætter de store visioner. Om en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os selv på en måde, der ikke ødelægger vores klima og miljø. En fremtid, hvor langt færre dyr og planter trues af udryddelse.

10 kilometer fra denne parole ligger Ballerup med flere grønne områder, her i blandt Sømosen, og mig bekendt kommer formanden for det grønne parti da selv fra kommunen og er bekendt med de grønne områder.

Kommunalbestyrelsen i Ballerup som er ledet af Socialdemokratiet, vil i nær fremtid fjerne naturen i en stor del af Sømosen og udlægge den med beton, etagehuse og et mindre supermarked.

Undskyldningen for at netop Sømosen skal fyldes med beton er, at bebyggelsen skal udlægges som ungdomsboliger.

Fint nok, går selv 100 procent ind for boliger til de unge men, i stedet for at ødelægge en smuk natur kunne byggeriet lægges ved at nedlægge den nordlige parkeringsplads, og efterfølgende bygge langs skel, hvor der så er rigeligt plads til boliger.

Samtidig med nedlæggelsen af p-pladserne får man jo flere unge over til offentlig transport, men dette her er nok en for nem løsning, så det ender med en kommunalbestyrelses beslutning ,der overtrumfer de borgere, de er stemt ind for.