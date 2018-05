Sikring af dyrehold i Klub Måløv

Debat Der har gennem længere tid været gentagne episoder med hærværk mod dyreholdet i Klub Måløv, hvor dyrene er enten stjålet eller slået ihjel. I alt drejer det sig om seks episoder.

Af Karsten Kriegel (C), Næstformand for Konservative i Ballerup

Børn og forældre har forståeligt nok følt sig utrygge og påvirkede af hændelserne, som hver gang går ud over børnenes hverdag og trygheden i området.

Derfor har forældre også forsøgt at råbe kommunen op for at få dem til at tage hånd om problemerne og iværksætte foranstaltninger, der kan imødegå kommende episoder. Der er blandt andet fremsat ønsker om mere overvågning.

Forældrene har ikke følt sig hørt og synes ikke, at kommunen har handlet på situationen. Det har blandt andet været fremme i en række læserbreve her i Ballerup Bladet.

På den baggrund var det befriende at læse, at den nye formand for Kultur- og Fritidsudvalget Charlotte Holtermann efterfølgende var ude at forsikre om, at man nu ville tage situationen alvorligt og etablere øget overvågning.

Det var derfor godt at se, at emnet nu er kommet på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden. Administrationen foreslår, at der sættes ”adgang forbudt-skilte” op på Klub Måløv.

Det er nok ikke lige den løsning, som forældre og andre ønsker for området og som man fik forståelse af efter udvalgsformandens forsikringer.

De rå elementer, som tilsyneladende huserer i området og ikke helmer for at slå uskyldige dyr ihjel, bliver nok ikke afskrækkede af et par ”adgang forbudt-skilte” på klubbens matrikel.

Jeg håber ikke, at dette tiltag er kommunens eneste bud på en løsning for området.