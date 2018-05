Tak til Henny fra Lilletoften

Debat Tak til Henny Hansen fra Lilletoften.

Af Michael Jensen (O), Medlem af kommunalbestyrelsen, gruppeformand

Som vanen tro når Ballerup Bladet udkommer, så skal jeg lige have det lokale nyhedsfiks.

Som lokalpolitiker er det for mig vigtigt, at læse debatindlæg der er skrevet af vores borgere. Da dem der finder vej til tasterne, ofte kommer med indlæg der ikke lægger fingrene imellem og den politiske korrekthed i disse budskaber er en by i Rusland.

Denne gang faldt jeg over et indlæg der fik mig til at smile.

Henny Hansen fra Lilletoften kom på banen med et lille indlæg, hvor hun takkede de hjemmehjælpere der havde givet en god pleje. Dette lille udbrud af glæde ved vores hjemmehjælpere, giver mig anledning til at takke Henny for indlægget, da det viser, at vores hjemmehjælpere er med til at give glæde og behandling under svære kår.

Så tak for indlægget Henny og god bedring.