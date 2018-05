Kina-samarbejde baner vej for LEO Pharma

Med Bycirklen som ’døråbner’ lykkedes det for den danske medicinalvirksomhed LEO Pharma at lave en aftale med Peoples’ Hospital no 2 i Wuxi. Foto: Privatfoto

mulighederne Det strategiske samarbejde mellem kommunerne Ballerup, Frederikssund og Egedal, kaldet Bycirklen, kan vise sig at have været en vigtig brik i et potentielt kinesisk eventyr for den lokale medicinalvirksomhed LEO Pharma.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk