To gange DM-sølv til BMS-holdene

Både BMS U-19 herrerne på billedet og U-17 dameholdet vand sølv ved DM og har dermed begge fået en god sæson med flere flotte resultater. Foto: privatfoto

Basketball BMS fik en god høst ved årets danmarksmesterskaber.

Af Redaktionen

Klubbens U17 damer mødte Åbyhøj i guldkampen, et hold BMS-damerne tidligere slog i pokalfinalen. Denne gang blev det til et nederlag over to kampe, men holdet sikrede sig dermed sølvmedaljerne i DM.

Også U19 herrerne var i ilden i guldkampen mod Viby og det endte også med samlet nederlag over to kampe og dermed endnu en sølvmedalje til BMS-holdene. Herreholdet har dermed vundet sølv i pokalfinalen, vundet de nordiske mesterskaber for klubhold og altså nu DM-sølvet.

Dermed må det siges at være en godkendt sæson for BMS.