Landsbyløb i Smørum

motion Lørdag den 2. juni er det atter tid til at snøre løbeskoene og tage familien med en tur på landevejen, når Landsbyløbet endnu engang kommer til Smørum.

Af Redaktionen

Landsbyløbet er et hyggeligt motionsløb for både motionister og eliteløbere. Det foregår på naturskønne ruter i Ledøje og Smørum i let kuperet terræn. Og der er distancer på både 5 km, 10 km, halvmarathon og børneløb (op til 12 år) på 3,2 km.

Ved sidste års løb deltog mere 500 løbere, og arrangørerne i løbeklubben SØAM håber at se mindst lige så mange løbere i år.

Ruterne starter ved Kulturhuset i Smørum og går alle gennem én eller flere af de omkringliggende landsbyer. Børneløbet løbes på de store stier i Smørum, og børnene kan derfor trygt gennemføre løbet uden at komme i nærheden af trafikeret vej.

Der er flotte præmier til de tre hurtigste mænd og kvinder på hver rute – og det samme gælder naturligvis for børneruten, hvor alle desuden får en fin medalje med hjem.

Ved start-/målstregen er der et eventområde, som byder på masser af gratis aktiviteter og giver hele familien mulighed for at få en hyggelig dag. Der arrangeres også et mini-orienteringsløb for børn på bagsiden af kulturhuset og veteranbilklubben kommer forbi med deres flotte biler.

Man kan læse mere og tilmelde sig på www.landsbylobet.dk.