BTK’s U12 spillere vandt alle kampe

BTK’s Alicia i en koncentreret flugtning ved nettet. Foto: privatfoto

Tennis Søndag den 13. maj kom Ballerup Tennis Klubs U12 spillere i gang med deres holdturnering. Deres første match blev afviklet på udebane mod Herlev.

Af Redaktionen

Holdet består af Alicia, Eliza, Kiril og Christian, og de var meget spændte på, hvordan det mon skulle gå.

Der blev spillet fire singlekampe og to doublekampe. Den bagende sol satte de unge spilleres tålmodighed – og især deres træningstilstand – på en alvorlig prøve.

Men de klarede strabadserne, og efter næsten fire timer kunne de – overordentligt trætte – glæde sig over at have vundet alle fire singler og begge doubler.

Det var en fornøjelse for BTK at møde Herlev, som også kæmpede bravt. Og klubben roser Herlevs Lea Barding for sin fortrinlige håndtering af børnene i den næsten ulidelige varme.