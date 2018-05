Debat Kære Kim Hertz, en stor uddannelsesinstitution som DTU Diplom har med sine tusindvis af studerende, medarbejdere og gæster brug for mange parkeringspladser

Af Hella Tiedemann (A), Formand for Teknik- og Miljøudvalget

Universitetet har naturligvis også visioner for en fremtidig udvidelse. Og hvis vi vil undgå, at de udbygger mod øst ned mod Sømosen, skal der naturligvis være plads til nye auditorier, studielokaler, værksteder og kontorer på det langstrakte parkeringsareal langs bygningens sydside.

PS. Og kunne vi så ikke for eftertiden blive sparet for hovedløse beskyldninger om, at Sømosen skal fyldes med beton.