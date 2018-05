LSF og Herlev spillede uafgjort

fodbold Det blev endnu en underholdende kamp mellem de to tophold Herlev og Ledøje-Smørum Fodbold denne sommerlige fredag aften i Herlev.

Af Redaktionen

Det har altid været lige og intense kampe mellem de to hold og aftenens kamp blev ingen undtagelse. Smørumdrengene kom fantastisk fra start og spillede aggressivt og pågående i den indledende fase.

I det 14. minut blafrede netmaskerne. En genial pasning fra kaptajn Emil Kjærsgaard kom Frederik Jørgensen først på, og efter han fik vippet bolden forbi keeperen kunne han sparke den i mål til 1-0.

Langsomt kom Herlev med i kampen og det var en fornøjelse at se de to hold spille. De vil nemlig begge spille bold, så ikke noget med at grave sig ned.

I det 28. minut fik Herlev hjørne og det præcise indlæg blev mødt af en Herlevspiller og så var der udlignet.

LSF kom dog hurtigt op på hesten igen, og i det 37 minut fik de frispark i venstresiden. Den sparkede Emil Kjærsgaard hårdt ind over og på en ripost fik superbacken Dennis Lind sat tåen på og så stod det 2-1.

Der var topkoncentration i omklædningsrummet i pausen og det var der også efter pausen.

Herlev havde initiativet, men på en lang stikning fra Jakob Lind fandt han Emil Scott i det 49. minut – han trak ind i banen forbi en mand, to mand og tre mand før han afsluttede og så stod det 3-1 til LSF.

Men gassen var ved at gå af ballonen og Herlev satsede nu alt. LSF kom ufrivilligt til at stå langt tilbage på banen og Herlev viste, hvorfor de er et af de bedste hold i rækken. De havde et godt opspil i det 67. minut – og fik scoret.

Bedst som LSF troede, at sejren var hjemme, sendte de en bold indover, der ikke rigtigt blev clearet. Uheldigvis røg bolden ud til en Herlevspiller, der kunne udligne til 3-3.