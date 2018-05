Brøndby slog BSF 5-1

Brøndbykvinderne var bare bedre, da de mødte BSF i Gryden. Foto: Frank Nielsen

fodbold BSF's 3F Ligahold tog på hjemmebane imod Brøndby, som kunne køre hjem fra Ballerup igen med en flot sejr.

Af Redaktionen

Lørdagens kamp i Gryden i Ballerup Idrætspark blev desværre ikke som ønsket for BSF’s kvindehold i 3F Ligaen.

Brøndby IF var markant bedre end BSF’erne i kampens første 45 minutter, hvor de afgjorde kampen. Trods en lidt bedre anden halvleg for BSF, så vandt Brøndby ganske fortjent med 5-1.

Stillingen i ligaen ser nu således ud at Fortuna Hjørring fører, Brøndby ligger nummer to og så fører KoldingQ på målscore og indtager dermed tredjepladsen for snuden af BSF.

Herunder flere billeder fra kampen. Fotos: Frank Nielsen

Relaterede nyheder