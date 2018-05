Ilden var løs i Måløvs nye tingsted

Der havde været godt gang i ilden i Tingstedet og det var blandt andet gået ud over en skraldespand, dervar brændt helt ned. Foto: Privatfoto

brand Om det var hærværk eller tilfældigt uheld er ikke til at vide. Men lørdag aften var skraldespanden i det nye tingsted i Måløv brændt af.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Da Måløv-borgere søndag morgen kom ned til det forholdsvis nyindviede tingsted ved Måløvhøj Skole afdeling Måløv, blev de mødt af et ærgerligt syn.

Der havde tydeligvis været fest i mørket, men det var mest den afbrændte skraldespand, der skæmmede synet. Den var ganske enkelt brændt helt ned til aske og området omkring var godt og grundigt sodsværtet.

Det ærgrer Sune Lohse, en af folkene bag det nye tingsted. Men han vil ikke gøre det til mere end det er.

»Det er da ærgerligt, men jeg ved ikke, om det er hærværk eller et uheld. Jeg vælger at tro det sidste. Der er mange, blandt andet i ’Mit Måløv’ gruppen på facebook, der skælder ud over de unge, der laver hærværk. Vi ved jo ikke, om det er unge, og jeg synes ikke, man kan tage alle til indtægt for det. Nu sætter vi en ny skraldespand op, og så opfordrer vi alle til at behandle stedet ordentligt og ad den vej være adfærdsregulerende,« siger Sune Lohse, som påpeger, at tingstedet har stået i halvanden måned og at der ellers ikke har været nogen episoder af betydning.

Selvom han vælger den positive vinkel på historien, så afviser Sune Lohse ikke, at der med tiden kan blive sat kameraer op ved tingstedet.

»Det er da noget, som vi overvejer, hvis der er penge til det med tiden. Men det er også en afvejning i forhold til, om folk så vil hygge sig på samme måde, når der er kameraer oppe. Men det er da en mulighed,« siger Sune Lohse.