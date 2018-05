En spændende aften på Borgen

Udenfor Landstingssalen var der tid til at kigge nærmere på de mange statsministerportrætter, der er meget forskellige i deres udtryk, det er nemlig op til statsministrene selv at vælge, hvem der skal male dem. Foto: Flemming Schiller

læsertur Mandag aften i sidste uge var Ballerup Bladet med en gruppe læsere på besøg på Christiansborg, hvor vi fik en rundvisning med Folketingets formand, Pia Kjærsgaard og hendes meget vidende chauffør.

Af Mia Thomsen

Vi var i kyndige hænder hos Troels Stigaard, som Pia Kjærsgaard selv havde valgt som makker ved den særlige rundvisning for Ballerup Bladets og Folkebladets læsere mandag aften. 50 glade mennesker kom med på en spændende rundtur på Christiansborg, hvor Folketingets formand Pia Kjærsgaard og hendes chauffør Troels Stigaard øste ud af deres imponerende viden om det enorme slot, der huser Folketinget – og som har været begges arbejdsplads i årtier.

»Troels er en af de meget få, der har været her længere end mig,« siger Pia Kjærsgaard muntert, efter hun har gjort sin entre i Landstingssalen, hvor vores tur begynder.

Foto: Flemming Schiller

Hun tager en hurtig runde langs stolerækkerne og giver hånd til alle 50 gæster.

»37 år har Troels være her, og jeg har været her i 34,« slår hun fast og fortsætter:

»Jeg elsker at gå på arbejde her, og jeg synes det er det smukkeste parlament i verden. Jeg har i hvert fald endnu ikke set et, der kan måle sig med Christiansborg. Det er jo et slot. Tænk engang at arbejde på et slot, så bliver det ikke meget bedre.«

Et godt makkerpar

Pia Kjærsgaard har inviteret læserne fra lokalaviserne i Ballerupkredsen, hvorfra hun er valgt til Folketinget, på denne særlige rundtur. Ballerupkredsen dækker både Glostrup og Ballerup, derfor er halvdelen af gæsterne fra Folkebladet i Glostrup og den anden halvdel fra Ballerup Bladet.

Hendes rundturs-makker, Troels Stigaard er tidligere folketingsbetjent, og arbejder nu som chauffør for Folketingets formand – en post som siden 2015 har tilhørt Pia.

Foto: Flemming Schiller

Og det er tydeligt at de to kender hinanden godt og de supplerer hinanden perfekt på sådan en rundtur, hvor Troels helt scenevant tager rollen som ledende turguide på sig, mens Pia hele tiden supplerer med detaljer, anekdoter og personlige erfaringer fra hendes mange år som politiker på Borgen.

Sikkerhed og åbenhed

Vi kommer både omkring Landstingssalen og Folketingssalen, som ligger i hver deres ende af den imponerende 83 meter lange vandrehal med de store flotte trapper, hvor vi alle har set et hav af politikerinterviewes på tv i årenes løb.

Vi får også et kig indenfor i flere af de smukke udvalgsværelser, blandt andet det store bordeauxfarvede værelse, hvor Europaudvalget med flere mødes, som giver anledning til en snak om, dengang Anders Fogh blev overhældt med rød maling. Det foregik nemlig lige udenfor dette værelse.

Foto: Flemming Schiller

Flere af gæsterne spørger ind til sikkerheden på Christiansborg og undrer sig over, hvordan det lykkedes at få malingen med ind – og om ikke Pia og hendes kollegaer frygter, at noget lignende eller værre kan ske igen.

Her understreger Pia, at der naturligvis er stort fokus på sikkerhed – både ude og inde. Men at hun samtidig finder det meget vigtig, at Folketinget er et sted, hvor alle kan komme ind – og at hun sætter pris på den åbenhed og tillid, der er mellem mennesker i Danmark, som betyder at offentligheden også har adgang til Folketinget.

Den onde maler

Undervejs på turen laver Troels mange muntre nedslag i den 268 meter lange blomsterfrise, der følger os på væggene hele vejen rundt i bygningen. Frisen er lavet af billedkunstneren Rasmus Larsen i perioden 1918-21 – og der er en hel del humor og bidende ironi gemt i både billeder og ord.

Foto: Flemming Schiller

»Man kaldte ham også for ’den onde maler’ på grund af alle hans små skjulte budskaber og kommentarer til det politiske liv,« fortæller Troels og viser os til eksempel tegningerne under mødetavlen, der viser, hvornår de forskellige politiske udvalg holder møder. Under tavlen løber frisen, hvor kunstneren mellem blomsterne har tilføjet både en snegl, en edderkop og en (sylte)krukke. Og sådan er der mange små, skrappe hentydninger undervejs.

Vi kommer også forbi glasmontren med grundloven, som er udstillet i vandrehallen.

»Det er dog kun kopier,« understreger Troels, som tidligere har underholdt med, at det kun tager 27 minutter at læse grundloven, men formentlig et helt liv at fortolke den.

Vi får lov til at kigge ind i Dansk Folkepartis gruppeværelse, hvor et dannebrog-malet køleskab pryder i det ene hjørne og et lille klaver i det andet.

Foto:Flemming Schiller

»Vi er det eneste parti, der har et klaver stående, og vi begynder altid møderne med en sang fra Højskolesangbogen,« fortæller Pia og fortsætter:

»Tidligere lå vores værelse ved siden af Venstres, og en dag mødte jeg Søren Pind ude på gangen. Han sagde, at han var så misundelig, fordi han kunne høre vores sang og klaver, når vi holdt møde. Men nu ville han ikke foreslå det i Venstre, for så var det bare som om de efterlignede DF.«

Nye tider på Borgen

At Pia Kjærsgaard, som formand for Folketinget, efterhånden har fået sat et par helt synlige fingeraftryk i de gamle bygninger, fortæller hun gerne om. Ligefra blomsterkummer til nye cykelstativer, brænde i kaminen og udstillingsskabe med historiske effekter.

Hun har også givet sin embedsbolig på Christiansborg en tiltrængt overhaling.

»Jeg har en stor, smuk lejlighed, som jeg har nydt at være i. Jeg er meget bevidst om, at det kun er til låns – så længe jeg er Folketingets formand. Men jeg har gjort mig meget umage med at gøre den rigtig pæn. Alle andre formænd har jo været mænd, og det kunne man altså godt se på den,« siger hun med et smil.

Foto: Flemming Schiller

Hele Folketingssalen har hun også igangsat en renovering af. Den er blevet gjort handicapvenlig, så kørestolsbrugere kan komme ind, rundt og snart også op på talerstolen ved hjælp af en diskret lift.

En af de mere omdiskuterede forandringer, som Folketingets formand står bag, er at Dannebrog nu også er flyttet ind i Folketingssalen.

»Om jeg begriber, at det har taget så længe,« himler hun og fortæller om fanens vej til salen:

»Bag formandsstolen hang tidligere et gammelt tæppe, som vi valgte at pille ned. Men inde bag tæppet var der bare sådan en grim, brun baggrund, og det så simpelthen så kedeligt ud, så jeg fik lempet igennem i præsidiet, at vi fik hængt Dannebrog op til folketingsåbningen i 2016, og så skal jeg da ellers lige love for, at der blev ballade.«

Pia ryster let grinende på hovedet og tilføjer:

»Ja okay, det var måske også lige voluminøst nok. Og så sad jeg der og tronede lige under splitflaget.«

Men hun fik sit flag – dog i lidt mindre udgave og placeret ude i siden. Til gengæld blev den grimme, brune baggrund fjernet, så der i stedet kom et smukt vindue til syne.

Grundloven med hjem

Aftenens rundtur nærmer sig enden, men vi når også lige at tage et kig ind på formandens eget kontor, hvor indretningen er tydeligt mere personlig. Møblerne går i arv fra formand til formand, men alle de mange nips og genstande, der pryder borde og hylder er åbentlyst denne formands: Neglelakker, neglefil, en æske papirservietter og en masse familiefotos.

»Jeg synes, jeg har fået sat mit eget præg her. Jeg er jo meget til blomster og lys – og ja, billeder af min familie,« fortæller Pia.

Et fotoalbum på bordet med titlen ’Pia og Henriks guldbryllup 3. juni 2017’ viser, at det ikke kun er her på Borgen, hun har mange år på kontoen. Sammen med sin mand Henrik har hun to børn og fire børnebørn, som pryder flere af billederne på kontoret.

Tilbage hvor vi begyndte – i Landstingssalen er der vand og bolsjer til alle samt en lille trykt udgave af grundloven, som alle kan tage med hjem til minde om en hyggelig og lærerig aften på Borgen.

