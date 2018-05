Stjernegod fysikundervisning

Fysiklærer på Borupgaard Gymnasium Lasse Seidelin Bendtsen brænder for sit fag og for at formidle det til eleverne på en vedkommende måde. Derfor har de indstillet ham til Årets Undervisningspris 2018, som Politiken hvert år uddeler. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Fysik for alle Lasse Seidelin Bendtsen underviser til daglig i fysik og astronomi på Borupgaard Gymnasium. Det gør han så godt, at eleverne har indstillet ham til Politikens Undervisningspris 2018. Forleden modtog den engagerede fysiklærer en særpris for sin undervisning.

Af Dorthe Oxgren

Det er mandag formiddag på Borupgaard Gymnasium, og der står fysik på skemaet for 1.g. Men inden fysiklærer Lasse Seidelin Bendtsen går i gang med at forklare, hvad der sker, når lyspartikler møder et atom, skal en af klassekammeraternes fødselsdag markeres.

»I får lige ti sekunder til at finde på noget særligt at sige til Astrid,« instruerer Lasse Seidelin Bendtsen, inden han beder alle elever sige et par venlige ord til fødselaren.

’Du er sød«’, ’Du er sjov’, ’Du er hyggelig at cykle hjem med,’ lyder nogle af skudsmålene.

»Jeg vil gerne fremhæve, at der er fuld power på dig og din energi. Du er modig og rejser ud i verden,« supplerer læreren, inden seancen sluttes af med klapsalver.

Men hvad har fødselsdag med fysik at gøre, vil nogle måske indvende. En hel del, hvis man spørger Lasse Seidelin Bendtsen. For en af forudsætningerne for en vellykket undervisning er, at eleverne føler sig trygge, så de tør spørge og har modet til at fejle.

Rammen om undervisningen er sat, og Lasse Seidelin Bendtsen går i gang. Behændigt skifter han mellem tavle og kridt, og computer og projektor, mens han engageret forklarer om joule, fotoner og atomer.

Så er det elevernes tur til at stå op og klappe i hænderne mens de forklarer sidemakkeren, hvad han netop har gennemgået ved tavlen.

Der er mange skift i undervisningen, og ingen der sidder og glor på Facebook i timen. Eleverne bruger både computer og gammeldags kladdehæfter, for de husker bedre, når de skal skrive ned i hånden, forklarer Lasse Seidelin Bendtsen, der flere gange i løbet af undervisningsmodulet muntre eleverne op med bemærkninger som; ’du er ikke alene’, og ’det er godt, du spørger’.

Danse kvantespring

Udenfor skinner solen, og det skal udnyttes. Eleverne bliver udstyret med et såkaldt spektrofotometer, som de skal undersøge forskellige lyskilder med. Solen udendørs og indenfor en glødepære og lysende gas i form af hydrogen.

Næste øvelse foregår også udendørs. Med kridt og ærteposer skal eleverne danse kvantesprings-dans. De deles op i grupper, hvorefter de skal agere atomer, fotoner og elektroner og vise, hvad der sker under et kvantespring, når elektronerne skifter bane i mødet med et atom.

»Det er vigtigt, at eleverne får en oplevelse. Har man selv været ude og danse kvantespringsdans, så forstår man bedre, hvad det går ud på. Jeg tager dem også nogle gange på drømmerejse, beder dem om at lukke øjnene og mærke, hvordan det er at stå med fødderne i sandet, og derefter gå ud i vandet. De skal opleve, at sandet bliver hurtigere varmt end vandet. Det handler om varmefylde, som er et meget vigtigt element i fysikundervisningen,« forklarer Lasse Seidelin Bentsen, der også gerne inviterer eleverne hjem og kigge på stjerner i sin have, bruger modellervoks til at genskabe solsystemet med eller arrangerer massage i timerne. Og eleverne elsker det. Også de elever, der synes fysik er abstrakt og svært at forstå.

»Det er så sjovt, og Lasse er den eneste lærer, der gør det her. Man glæder sig altid til at hans timer,« lyder det fra en pigerne efter at danset kvantespring.

En klar yndlingslærer

En af Lasse Seidelin Bendtsens tidligere elever er Asta Marie Wenzel Hedegaard, der går i 1.g på Borupgaard Gymnasium. Allerede i 9. klasse fik hun, som et led i et talentudviklingsprogram mellem gymnasiet og Måløvhøj Skole, mulighed for at vælge astronomi på gymnasialt niveau som valgfag og fik Lasse Seidelin Bendtsen som lærer.

»Selv om jeg ikke har Lasse mere, så er han klart min yndlingslærer. Man kan bare mærke, hvor meget kan han ved om faget, og hvor godt han selv synes om faget. Han taler til os elever i øjenhøjde, og alle er med. Jeg valgte astronomi efter Lasse havde været ude på skolen og fortælle om det. Det var noget helt nyt, og det lød bare så spændende,« siger Asta Marie Wenzel Hedegaard, der scorede 12 til eksamen i et pensum, som normalt er forbeholdt 3.g’ere.

Udviklet egne metoder

Al undervisningen er bygget op om Lasse Seidelin Bendtsen egne metoder. ’Klare Mål’ kalder han metoden, som også er på vej til at blive indført på de øvrige naturvidenskabelige fag på Borupgaard Gymnasium.

Derudover tager Lasse Seidelin Bentsen rundt og laver workshops og holder foredrag om sine metoder, der udover at give motiverede elever også kan ses på karaktergennemsnittet ved eksamenerne i fysik. Gentagne gange har han således kunnet glæde sig over, at over halvdelen af eleverne scorer 12 ved det grønne bord. ’Klare Mål’ er nu også indført på det pædagogikum, som alle nye fysiklærere gennemgår, inden de må undervise.

Udover at skabe et trygt læringsmiljø og lade eleverne opleve fysik i praksis, gør Lasse Seidelin Bendtsen meget ud af give systematisk feedback, der sikrer, at eleverne hele tiden arbejder med det, de endnu ikke mestrer.

Når eleverne får deres fysikrapporter tilbage, er det med tilhørende lydfiler, hvor han har indtalt to fokusområder. Dels fremhæver han det bedste i rapporten, og dernæst giver han hver enkelt elev, hvad han kalder ’mit allerbedste råd til dig lige nu’, der sikrer at eleven arbejder med det, der er vanskeligt og sikrer, at hun hele tiden bliver dygtigere.

På turné med rumfart

Interessen for at formidle naturvidenskab fik Lasse Seidelin Bendtsen, mens han læste. Dengang drog han land og rige rundt for at begejstre børn og unge på landets biblioteker med sit rumfartshow.

»Det var så sjovt, så jeg tænkte, jeg måske skulle blive lærer,« fortæller den 44-årige gymnasielærer, der netop har modtaget Politikens særpris for sin levende og vedkommende fysikundervisning på Borupgaard Gymnasium.

»Når nu det bare virker, så er det svært at lade være. Det vigtigste for mig er at videregive min glæde for naturvidenskab, så andre kan opleve det samme,« lyder det beskedent fra prismodtageren, der har investeret mange timers forberedelse i at gøre undervisningen interessant for eleverne.

Udover æren og glæde over, at eleverne har indstillet ham til en pris, har Lasse Seidelin Bendtsen også modtaget 25.000 kroner.