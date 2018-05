25 år i Baldersbo

Lene Rasmussen kan nu fejre 25 år som formand for Baldersbo i Ballerup. Foto: privatfoto

Navne Boligselskabet Baldersbos formand Lene Rasmussen kunne den 29. april fejre 25 år jubilæum i boligselskabet.

Af Ulrich Wolf

»Jeg kan godt lide, når der er orden i tingene – og jeg vil gerne følge sagerne til dørs«. Sådan siger Lene Rasmussen, der nu også kan markere sit 25 års jubilæum i bestyrelsen.

»Det hele begyndte med, at vores tidligere direktør kontaktede mig og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at stille op til bestyrelsen. Dengang var jeg formand i vores afdeling på Måløv Hovedgade, og var også lige blevet kredsrepræsentant i Boligselskabernes Landsforening. Jeg tænkte, at det ville være spændende – og så blev jeg valgt,« husker Lene Rasmussen. Og hun har ikke fortrudt et eneste øjeblik.

»Det er det sociale, der er spændende. Det, at vi står sammen både i bestyrelsen og beboerne i mellem,« siger Lene, der glæder sig over, at det går godt i Baldersbo.

»Det sker ofte, at jeg fortæller i Boligselskabernes Landsforening, hvordan vi gør tingene i Baldersbo. Det er helt klart min opfattelse, at vi er på forkant med mange ting«.

Lene Rasmussen er heller ikke bange for at kalde sig selv en bolignørd.

»Hvis man vil have indflydelse, så må man også have styr på love og paragraffer, så du kan bare spørge mig om en lov-tekst,« griner hun.

Udover bestyrelsesarbejdet i Baldersbo og Boligselskabernes Landsforening kan formanden også skrive medlem af Beboerklagenævnet gennem 12 år på sit cv.

Lene Rasmussen er oprindelig uddannet speditør og arbejdede for en svensk virksomhed indtil hun gik på pension.