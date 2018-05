Kælehunde har stadig jagtinstinkter

I en time led det stakkels rådyr, før schweisshunden Laika fandt det og hundefører Henning Gebauer fik det aflivet. Rådyret var blevet skambidt af to løse hunde i skovområdet Ganløse Ore. Foto: Naturstyrelsen

hunde Problemet med løse hunde, der angriber og skambider andre dyr, er også et problem i Ganløse Ore, hvor det i sidste weekend gik ud over et rådyr.

Af Mia Thomsen

Løse hunde var også årsag til en trist og grim ulykke i skovområdet Ganløse Ore i sidste weekend, hvor en kvinde fik afbrudt sin fredelige gåtur i den lysegrønne forårsskov af et voldsomt overfald, hvor to hunde angreb et rådyr.

Naturvejleder Stephan Springborg fortæller:

»Skovgæsten var taget på en tidlig morgentur i Ganløse Ore mellem Farum og Ganløse. Da hun var nået et lille stykke ind i skoven ad Nyvangsvej, hører hun pludselig nogle hunde, der gør voldsomt, og samtidig et dyr der skriger. Skovgæsten skynder sig frem til stedet, og der ser hun to hunde løbe væk fra en råbuk, der ligger såret på skovbunden.«

Kvinden havde heldigvis sin mobiltelefon med og ringede straks til politiet, der sørgede for at sende en schweisshund ud til stedet. Schweisshunde er hunde, der er specielt trænede til at opspore sårede dyr og lede føreren frem, så dyret kan blive aflivet. Denne gang var det hundefører Henning Gebauer, der med sin hund Laika kom frem og fandt dyret, som så blev aflivet hurtigt og effektivt.

Et forfærdeligt syn

Henning Gebauer kan fortælle, at det langt fra er første gang, at han er blevet kaldt ud til den slags, og hver gang er det et ulykkeligt syn, der møder ham.

»Ofte er der jo tale om hunde, som er ude og prøve kræfter med deres instinkter som rovdyr i skoven. Hundene angriber dyrene, der hvor de nu kan få fat, og det er derfor ofte et helt forfærdeligt syn, der møder én, når man når frem,« fortæller Henning Gebauer.

I dette tilfælde havde hundene ædt sig ind i dyret bagfra. Der var hul i skridtet, bagben og lysken, og i hovedet var øret flænset, og det havde blodudtrækninger i det ene øre efter biddene. Fra skovgæsten ser hundene, politiet får fat i schweisshundeføreren, og han når frem og kan aflive råbukken, er der gået omkring en time, hvor dyret har ligget og lidt.

»Hunde har stadig deres jagtinstinkter også hunde, som til daglig er søde kælehunde. Derfor vil jeg på det kraftigste opfordre til, at man altid holder sin hund i snor, når man lufter den i naturen. For de vilde dyrs skyld,« siger Henning Gebauer.

Tag i hundeskoven

Ganløse Ore hører under Naturstyrelsen, og den stedlige skovfoged, Jens Nielsen, kan fortælle, at man i Naturstyrelsen tager det meget alvorligt,

Naturstyrelsen opfordrer derfor andre skovgæster til at kontakte Naturstyrelsen, hvis man har gjort iagttagelser, som kan kaste lys over hændelsen, og som man eventuelt kan gå videre med til politiet.

»Det er helt og aldeles hundeejernes ansvar, hvis en hund løber løs i skoven og begynder at jage på egen hånd,« understreger Jens Nielsen og fortsætter:

»Din hund skal være i snor i skoven, undtagen, hvis det er en hundeskov. På den måde undgår vi, at dyr kommer til at lide som i dette ulykkelige tilfælde.«

Han henviser hundeejere til de forskellige hundeskove, hvis de ønsker at lade deres firbenede venner løbe uden snor.

»Hvis man ønsker at lufte sin hund uden snor, har Naturstyrelsen netop til formålet etableret områder, hvor det er muligt – de såkaldte hundeskove. I hundeskove kan hunden få lov at løbe og eventuelt lege med andre hunde, hvis hunden vel at mærke er lydig, ikke angriber andre, og altid er under fuld kontrol,« tilføjer han.

Her må du lufte Hund uden snor

Hvis man gerne vil lade sin hund løbe uden snor er der mange muligheder for dette i de forskellige hundefolde og hundeskove i lokalområdet. Hundeskovene hører under Naturstyrelsen, mens hundefoldene er kommunens.

• Der er en hundeskov i Vestskoven ved Ejby, syd for Harrestrup, langs Frederikssundmotorvejen. Link til brochure her: Hunde i Vestskoven

• Der er også flere arealer med hundeskov i Hareskoven blandt andet i den sydlige del ved Egebjerg og i området ved Hareskov Station: Link til brochure her: Hund i Hareskovene

• Derudover har kommunen nogle indhegnede hundefolde i Harrestrup Ådal: Én ved Storvej/Hold-an vej, en anden ved Harrestrupvej/Birkeengen og en tredje ved Harrestrupvej (Larsbjerggård).

• Nord for Lundegården må man også lufte hund uden snor i Lundegårdens Naturpark ved Lundegårdsstien.

• I Måløv Naturpark ved Brydegårdsvej (Måløv Renseanlæg) er hundeluftning uden snor også tilladt.

Link til kommunens hundefolde og -områder, hvor man må lufte hund uden snor: Oversigt over hundefolde

Faktaboks: Regler for løse hunde

I hundeskovene må man lade sin hund løbe frit – under forudsætning af, at man har ’fuldt herredømme’ over hunden jævnfør hundelovens bestemmelser.

Fuldt herredømme betyder ifølge tidligere domme, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den for eksempel angriber andre dyr og mennesker.

Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, for eksempel ved at true eller løbe efter dem.

Hunde som ikke prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller holdes ved fod.

Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Kilde: Naturstyrelsen