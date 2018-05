Grantoftegaards får skambidt igen

Fåret her havde to lam, men måtte i tirsdags aflives efter at være blevet skambidt af løse hunde. Foto: Grantoftegaard

hunde Igen har løse hunde i en dyrefold skambidt får. Denne gang ved Sømosen. Nu bliver hundeejerne forment adgang til dyrefoldene, også selv om de firbenede er i snor.

Af DORTHE OXGREN, dorthe@ballerupbladet.dk

Så skete det igen. Et får med to lam blev i sidste uge skambidt i en dyrefold ved Sømosen. Folkene fra Grantoftegaard blev tirsdag formiddag kontaktet af en mand, der havde set tre løse hunde i folden ved Sømosen. Her fandt driftsleder Rune Sørensen et skambidt får i chok, der øjeblikkeligt blev aflivet.

»Vi er nødt til at tage alle fårene hjem (til Grantoftegaard, red.) for at tjekke dem for hundebid. Hvis de er blevet bidt skal de nemlig stivkrampe-vaccineres,« siger en ærgerlig Rune Sørensen.

Det er ikke første gang, at hundeejere blæser på de skilte, der sat op på de kommunale græsningsarealer, og hvorpå der står, at hunde skal være i snor, da der er dyr i foldene. Og det får nu konsekvenser, forklarer driftslederen.

»Nu bliver det forbudt at tage hunde med ind i foldene, også selv om de er i snor. Og hvis folk stadig er ligeglade, bliver alle folde spærret af. Så er det helt slut med at gå ind i foldene,« siger Rune Sørensen og tilføjer:

»Det er superærgerligt. Det er de få, der ødelægger det for flertallet,« tilføjer han om den nye praksis, der har politisk opbakning.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Hella Tiedemann, har således tidligere her i spalterne givet udtryk for, at foldene skal spærres helt af hensyn til de får og kreatur, der græsser på områderne.

Grantoftegaard, der står for naturplejen af de kommunale græsningsarealer, vil nu gå i dialog med forvaltningen og Grønt Råd om, hvordan man får borgerne til at tage bedre vare på naturen i kommunen.

