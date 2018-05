Politi uge 21

Genrefoto Foto: Rigspolitiet

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Villaindbrud i Måløv

Mandag den 21. maj klokken 14.30 anmeldte en 59-årig kvinde, at hun havde haft indbrud i sin villa på Bakketoften i Måløv. En patrulje blev sendt til adressen for at foretage en undersøgelse af gerningsstedet til videre efterforskning.

Butikstyveri i Skovlunde

Tirsdag den 22. maj klokken 12.05 erkendte en 37-årig mand fra Helsinge over for politiet, at han havde forsøgt at stjæle seks flasker vodka fra et supermarked på Mileparken i Skovlunde.

Forsøg på indbrud

Onsdag den 23. maj klokken 19 anmeldte en 67-årig kvinde fra Herlev, at nogen havde forsøgt at bryde ind i hendes villa på Lidsøvej, da karme om flere af husets vinduer var ødelagt.

Indbrud i lejlighed

Fredag den 25. maj klokken 21.20 anmeldte en 21-årig mand fra Ballerup, at han havde haft indbrud i sin lejlighed på Kattens Kvarter.

En ukendt gerningsmand havde skaffet sig adgang via et vindue til lejligheden og gennemrodet alle værelser. En patrulje kørte til adressen for at eftersøge lejligheden for spor til den videre efterforskning.