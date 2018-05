Bi-pigerne vandt opfinderkonkurrencen

Miranda Andersen, Amalie Tissera og Dia Rzygar vandt finalen i Science Cup med deres opfindelse, som skal redde honningbierne fra varroamider. Foto: Privatfoto

hæder Med et smart klæbepapir til udryddelse af mider i bistader, sikrede tre Borupgaardelever sig førstepræmien i Ingeniørforeningens landsdækkende opfinderkonkurrence Science Cup.

Af Mia Thomsen

For et par uger siden fortalte vi her i avisen om de tre dygtige gymnasieelever Miranda Andersen, Amalie Tissera og Dia Rzygar, der var gået videre til finalen i Ingeniørforeningens opfinderkonkurrencen Science Cup.

Nu er finalen overstået og de tre Borupgaard-elever gik hele vejen og snuppede førstepladsen med deres smarte opfindelse.

Til kamp mod miderne

De tre piger har opfundet et middel, der skal redde honningbier fra den såkaldte varroamide, som udgør en stor trussel mod honningbierne og har givet biavlere verden over grå hår i hovedet.

Miderne snylter på bierne, som tager dem med hjem til bistadet, hvor de spreder sig til ynglen. I dag sprøjter man mod miderne, men nu har de tre piger fra Borupgaard fundet på noget smart.

De har nemlig konstateret at miderne – men ikke bierne – dør af feromon, og har derfor udviklet et særligt klæbepapir med feromon, som kan monteres i selve bistadet og dermed bekæmpe miderne, så snart bierne komme hjem med mider på kroppen.

Lidt ekstra lommepenge

Med pigernes opfindelse skader man hverken bierne eller honningen, når man bekæmper miderne, og dommerne mener, at pigerne har fundet en innovativ og nytænkende løsning på et meget samfundsrelevant problem – både nationalt og globalt.

Pigernes førsteplads udløser en studietur til München eller til Slush – Europas største tech-StartUp event, og da de samtidig også modtog UL’s The International Prize for bedste internationale perspektiv, sikrede de sig 2.000 kroner hver oveni hatten.

Andenpladsen i finalen gik til fire piger fra Rødkilde Gymnasium i Vejle, som har udviklet et armbånd til hørehæmmede, der hjælper dem med at orientere sig udendørs. På tredjepladsen kom fem drenge fra Falkonergårdens Gymnasium på Frederiksberg, der havde opfundet en tablet, der i kontakt med vand bliver til øl.

I alt deltog 386 gymnasieelever landet over i Science Cup, der blev afgjort 14. maj i Ingeniørforeningen i København.