Store erhvervsplaner ved Kildedal

Masser af plads til nye og store såvel som mindre virksomhedsdomiciler. Det er planerne for det store åbne område ved Kidedal, der, når det er udbygget, kan matche Lautrup-området. Foto: Arkivfoto

Projekt Ballerup Kommune er klar til at udnytte det næste store erhvervsområde ved Kildedal, der kan blive lige så stort som Lautrup. Flere investorer er positive.

Af Ulrich Wolf

De fleste ved, at Ballerup er en stor erhvervskommune med rigtig mange små, mellemstore og store internationale virksomheder. De mange virksomheder er en god forretning for kommunen og derfor må der gerne komme flere til.

Derfor vil Ballerup Kommune udvikle endnu et stort åbent område og omdanne det til et erhvervskvarter i lighed med Lautrup-området.

Det drejer sig om det store stykke åbne mark ved Kildedal, hvor der kan skabes plads til mange både små og store virksomheder. Der er mere end 235.000 kvadratmeter ledig kapacitet og første etape er allerede ved at blive udbudt – i alt 60.000 kvadratmeter.

Et moderne Lautrup

»Det er et af de største erhvervsudviklingsprojekter vi har haft, og det kan samlet set matche Lautrup-området. Samtidig er det vores sidste rigtig store barmark-område. Målet er, at vi skal koncentrere os om it- og medico-virksomheder, for dem har vi en del af i forvejen, og samtidig er det brancher i vækst og med fremtid i. Der skal også være plads til boliger og restauranter, for der skal være mere liv end i Lautrup-området, der er dødt om aftenen,« siger Jette Rau, erhvervsudviklingschef i Ballerup Kommune.

Kommunen har været i dialog med en række investorer og der er generelt positiv respons.

»Det er et område, der ligger godt i forhold til infrastruktur. Tæt på station, motorvej og tæt på København. Samtidig kan man parkere og grundpriserne er stadig til at betale. Dertil kommer, at der i forvejen ligger en del domiciler for store og anerkendte virksomheder som Novo Nordisk og Oticon herude, så for den slags it- og medico-firmaer er de såkaldte ’life science’-klynger attraktive,« siger Jette Rau, som netop håber på en synergieffekt blandt de virksomheder som placerer sig i området.

Konkrete forhandlinger

Første etape i udbygningen drejer sig altså om 60.000 kvadratmeter og udbydes af Ballerup Kommune og en privat grundejer, og de forberedende skridt er taget. Allerede efter sommerferien kan man gå til næste skridt med at organisere selve udbuddet og gå i konkrete forhandlinger med investorer.

Der er allerede udarbejdet et oplæg til en helhedsplan og den kan så danne grundlag for en lokalplan, som kan udvikles i samarbejde med investorer.

Som nævnt er man også opmærksom på, at hele området skal udvikles med en urban struktur, der følger landskabet og samtidig skaber plads til et livligt miljø med gader, pladser, cafeer og butikker samt boliger, så området bliver en bydel, der ikke bare lukker ned klokken 17.

»Vi lægger jord til og står klar med alt det, der skal til. Så kan vi forhåbentlig hurtigt få investorer med. Jeg regner med, at det kan tage i hvert fald to år, inden de første kan flytte ind, men vi kan som sagt rykke hurtigt, når først vi har en aftale med en investor,« siger Jette Rau.