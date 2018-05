Ny læreraftale faldt på plads

Der er indgået en ny lokallaftale mellem Ballerup Lærerforening og Ballerup Kommune. Foto: colourbox

lokalaftale Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening har indgået en lokal aftale for lærerne for de næste tre år.

Af Ulrich Wolf

Det kan godt være, at der har været rigtig meget snak om lærere, arbejdstider og spisepauser i de seneste måneder og at der har været meget dramatik om overenskomstforhandlingerne på landsplan. Men i Ballerup er forhandlingerne mellem kommunen og lærerne foregået anderledes stille og fredeligt.

Det betyder, at der netop er blevet indgået en aftale mellem Ballerup Kommune og Ballerup Lærerforening om en ny lokalaftale, der dækker både arbejdstid og lokalaftalte lønforhold.

Konkret betyder aftalen, at parterne er enige om at holde lønudviklingen i ro og i stedet bruge ressourcerne på at sænke undervisningsforpligtelsen fra 26 til 25 ugentlige lektioner. Dermed kan der blive frigjort tid til mere fælles forberedelse, teamsamarbejde, samtaler med forældre og andre aktiviteter.

Aftalen glæder både borgmester Jesper Würtzen (A) og formand for Ballerup Lærerforening, Morten Refskov.

»Vi har en stærk folkeskole i Ballerup og det skal vi også have i fremtiden. Den nye aftale understøtter den positive udvikling for folkeskolen i Ballerup og den nye aftale sikrer gode vilkår for ledere og medarbejdere, så der prioriteres tid til forberedelse og teamsamarbejde,« siger Jesper Würtzen.

Også Morten Refskov er glad for, at der nu er en aftale på plads.

»En aftale er det ultimative udtryk for, at parterne tager et fælles ansvar og forsøger at løfte udfordringerne sammen.

Det er af enorm betydning for skolevæsenet og en tilfredsstillelse for parterne, at det endnu engang lykkedes at opnå enighed om arbejdsvilkårene i Ballerup. Aftalen indeholder flere konkrete forbedringer, som vi forventer vil forbedre undervisningskvaliteten og lærernes arbejdsmiljø, ikke mindst nedsættelsen af det maksimale undervisningstimetal«.

Aftalen løber fra den 1. august og frem til 2021