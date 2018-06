Den digitale samaritaner

Thomas Affeldt bruger rigtig meget tid med telefonen i hånden. Den er hans primære arbejdsredskab, når han sammen med sit team af frivillige, skal styre gruppen ’Næstekærlighed og sammenhold’. Foto: Flemming Schiller

næstekærlighed I knap et år har facebook-siden ’Næstekærlighed og sammenhold’ hjulpet masser af udsatte borgere med basal hjælp til dagen og vejen og vokser eksplosivt. Manden bag hedder Thomas Affeldt, der slet ikke kan lade være med at hjælpe.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

’Jeg er blevet opereret og sygemeldt og jeg har ikke mere til resten af måneden. Min datter skal på koloni, men vi har ikke noget regntøj. Er der nogen der kan hjælpe’?

Sådan kunne et af opslagene på facebook-siden ’Næstekærlighed og sammenhold’ lyde. Kort efter svarer en af de mere end 7000 brugere. En tilbyder måske at køre forbi med regntøj eller noget mad og så har gruppen endnu engang vist sit værd og en medborger i akut nød er blevet hjulpet.

Siden er en slags digital hjælpecentral og blev startet i september 2017 af 36-årige Thomas Affeldt fra Ballerup. Han mente, at man kunne give andre mennesker en håndsrækning ved at oprette en facebook-gruppe, der netop tog udgangspunkt i direkte kontakt menneske til menneske. Siden er succesen bare eksploderet.

Gruppen er ikke en forening og derfor må der ikke bedes om penge, ligesom eksempelvis medicin, tobak og gavekort heller ikke er et emne. Men alt fra en pose kartofler til pasta, vinterstøvler og brædder til skuret kan udveksles mellem folk i gruppen.

Ville gøre noget

Manden bag er stadig overrasket over succesen og står helst i baggrunden. Og selvom hans lille projekt er blevet en stor succes, der faktisk kører i døgndrift, så mener han, at det er sliddet værd.

»Jeg kommer selv fra et ganske velbjærget hjem og har aldrig haft materiel nød inde på livet. Jeg er uddannet i COOP og har været varehus- og butikschef. Der oplevede jeg, hvordan 13-årige børn stjal mad, fordi der intet var derhjemme og enlige mødre gjorde det samme. Det er selvfølgelig ikke i orden, men det fik mig til at tænke. Man kunne undgå noget af det ved at hjælpe hinanden. Så gik årene og jeg forlod branchen og har i dag mit eget rengøringsfirma. Så da jeg kom ret sent på facebook for et par år siden, så opstod ideen til gruppen,« siger Thomas Affeldt.

Han lavede en forretningsplan og havde en målsætning om at nå 10.000 brugere i alt. Nu otte måneder senere er antallet af brugere 7100 og stigende. Det kræver en stor indsats, ikke bare af Thomas, men af alle de folk, som han har tilknyttet projektet.

»Vi har flere administratorer tilknyttet, der kan holde styr på de mange opslag. Vi har også en socialrådgiver, en jurist og økonom tilknyttet. Det handler selvfølgelig om, at vi skal have vores sti ren med hensyn til, hvad der er lovligt og hvad der ikke er, men det handler også om at vi kan hjælpe folk direkte,« siger Thomas Affeldt, som pointerer, at selvom man har at gøre med et sted, hvor folk beder andre om hjælp, så ser man ikke meget snyd.

»Vi har som udgangspunkt tillid til vores brugere og de folk som skriver til os. Det er folk, som er på spanden og det er folk, som har lidt overskud og gerne vil hjælpe. Vi formidler kontakten og så må parterne efterfølgende selv finde ud af tingene. Selvfølgelig kan der være falske profiler og den slags, men vi har nogle ret effektive værktøjer til at afsløre det, og vi slår hårdt ned på folk, der vil udnytte det her forum,« siger Thomas.

Han går ind på en lang række facebook by-sider som ’Mit Skovlunde’ eller ’Mit Måløv’ og præsenterer gruppen og opfordrer folk til at melde sig ind. Dermed når man ud til rigtig mange mennesker.

Et stort behov

Brugerne kommer fra hele landet og ifølge Thomas Affeldt er en af sidegevinsterne også, at man her rent faktisk kan få folk fra helt forskellige landsdele og baggrunde til at mødes.

»Her mødes høj og lav. Vi ser folk fra hele landet. Dog har vi ikke nogen sager fra Nordsjælland, men vi har til gengæld mange fra Nordsjælland, der vil hjælpe. Vi har haft 50 sager fra Ballerup bare i år og dertil kommer de andre byer i kommunen. Så behovet er stort alle steder,« siger Thomas Affeldt, som selv bor i Hedeparken.

På grund af den voldsomme vækst i gruppen og det store arbejde, der følger med, så tager gruppen det meste af Thomas’ tid. Det betyder indimellem lange dage.

»Jeg er glad for, at vi har et så godt team af dygtige folk, for det er et stort arbejde. Vi følger op på sagerne og har hele tiden noget, der skal gøres. Men det er det hele værd, også selvom det er hårdt, når jeg også skal passe mit arbejde,« siger Thomas, der dog ikke kunne forestille sig at leve af det.

Ikke for pengene

»Det er frivilligt og drevet af lysten til at hjælpe. Hvis man skal have penge for det, så er det ikke det samme mere. Vi gør det ordentligt og ordentligheden gennemsyrer vores arbejde. Derfor skal det også være drevet af netop frivillighed og lyst,« siger Thomas.

Men kan det hele vokse for meget og blive så stort, at han stopper en dag?

»Jeg stopper, når der ikke er flere udsatte mennesker i Danmark. Det kan godt have lange udsigter, så det bliver nok ikke foreløbig,« siger Thomas Affeldt, der af sine ’medarbejdere’ er blevet indstillet til en landsdækkende ildsjæle-pris, indstiftet af benzinselskabet Go’on. Prisen er 25.000 kroner. Om han vinder er uvist, men hvis han gør, er der allerede adresse på dem.

»Der er rigtig mange udsatte, der skriver i vores gruppe, der kan få gavn af de penge,« siger Thomas, og opfordrer alle, uanset hvor de bor i Danmark til at kigge ind i gruppen ’Næstekærlighed og sammenhold’, melde sig ind for enten af få eller give en håndsrækning, når der er brug for det i en svær tid.