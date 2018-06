Fest og farver i Centrumgaden

Musikere og dansere fra sambagruppen Bafo do Mundo sørger for farverig og festlig underholdning i gågaden fredag aften. Foto: Alan Klestrup

sommerfest Der bliver fuld knald på underholdningen, når Handelsforeningen Centrumgaden inviterer til sambafest i aften.

Af Mia Thomsen

Hvert år får Ballerup besøg af de dygtige dansere og musikere fra sambagruppen Bafo do Mundo – og i år er ingen undtagelse. Fredag den 1. juni fra klokken 18 til 19 vil Centrumgaden ligge badet i fjer og pailletter, når de letpåklædte sambapiger danser gennem byen sammen med det farverige sambaorkester, der spiller så man næsten ikke kan holde sig i ro.

Sambaoptoget bliver kulminationen på en hel dag fuld af oplevelser, så der er god grund til at slå et smut forbi gågaden allerede i dagstimerne.

Fra klokken 11 kan man komme ned og hilse på Jason Watt og se hans superflotte sportsvogn – den mørkegrønne Ford GT, som han blandt andet bruger til velgørenhedsløbet Sportscar Event. Den skulle gå fra 0-100 på lige omkring tre sekunder – men bare rolig i Centrumgaden kommer den til at holde stille, så man kan komme helt tæt på.

I løbet af eftermiddagen begynder de forskellige forretninger i gaden at feste med – og der er både kolde fadøl og grillmad rundt omkring, så man kan blive hængende og tage aftensmaden i gaden i stedet for derhjemme.

Elvis kommer til byen

Der bliver absolut ingen grund til at være ’lonesome tonight’ og der vil helt sikkert heller ikke være ’a little less conversation’ rundt om bordene på Kirketorvet denne fredag. For klokken 16.30 når festen nye højder, når ingen andre end selveste ’The King’ går på scenen.

Handelsforeningens tidligere formand Kenneth Sylvest, der netop har flyttet sin forretning Tøjeksperten Sylvest ud af Centrumgaden og op i Ballerup Centret, har nemlig lovet at kigge forbi og give den helt store afskedskoncert. For når Kenneth Sylvest ikke står og langer skjorter over disken i sin herretøjsforretning, så lever han et ganske anderledes, vildt liv som Elvis på den store scene med kæmpe orkester, korpiger og hele molevitten.

Det bliver ren Las Vegas – og fra dem der tidligere har set ham optræde, kan man roligt glæde sig til fremragende underholdning med ’’Elvis Sylvest’’ i fantastisk kostume, med det lækreste hår og byens bedste bakkenbarter. Mød op og få et skud Elvis: It’s now or never!

Ballerups helt egen tøjekspert Kenneth Sylvest giver afskedskoncert i Centrumgaden – som Elvis.