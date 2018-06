Børnekulturfestival til efteråret

Det ligner middelalder og det er også meningen. Børnekulturfstivalen i Ballerup skal gøre historien mere levende for børn og unge i de kommende måneder. Foto: Arkivfoto

Børn og unge i Ballerup Kommune skal nu have deres egen kulturfestival. Over tre måneder kan alle skoler og institutioner arbejde med middelalder og fantasy.

Af Mia Thomsen

Er der noget som er oppe i tiden netop nu, så er det fantasy og middelalder. Serier som ’Game of Thrones’ og ’Vikings’ samt film som ’Ringenes Herre’, ’Harry Potter’ og mange andre, foregår i et univers, der krydser de to begreber. Derfor er det oplagt, at en ny børnekulturfestival i Ballerup Kommune skal omfatte de to begreber.

Fra det nye skoleår begynder og frem til efterårsferien kan alle institutioner, skoler, klubber og foreninger, der har med børn og unge at gøre, være med til at sætte kulturen i centrum.

I de par måneder kan man arbejde med middelalder og fantasy på alle mulige måder og på den måde gøre kulturen og de nedenstående temaer mere levende.

Levende historie

»Vi er inspireret af Skammerfestivalen, som var meget populær. Mange institutioner arbejder i forvejen med eksempelvise middelalder og derfor er det et tema, som vi har i fokus i år,« siger Anne Rasmussen, kulturkonsulent i Ballerup Kommune.

Kulturfestivalen skal samle børn og unge på tværs af kommunen og skabe oplevelser for, med og af børn, hvor man samtidig blander læring, leg og kultur. Alle arbejder dermed sammen om et fælles tema, og håbet er, at man kan få skabt samarbejde mellem de forskellige områder i kommunen på tværs af aldre.

»Vi vil gerne trække ungerne ud på andre steder, end de er vant til at være, og gøre historien levende på nye og spændende måder. Samtidig skal det komme fra dem selv, for det er på den måde, det bliver sjovest at arbejde med historien,« siger Janus Clausen, formidler i Ballerups skoletjeneste.

Det er frivilligt at deltage i projektet, der kan foregå på de tidspunkter, hvor det passer bedst ind i kalenderen på institutionerne, for hele projektet skal være drevet af lysten til at være med og gøre temaerne levende.

Digital krostue

»Meningen er, at man kan arbejde løbende med emnerne, når det passer ind i de enkelte institutioners og skoles planer. Det skal give en anderledes skoledag og samtidig give nutidens børn et levende indblik, hvordan livet blev levet på den tid,« siger Janus Clausen.

At levendegøre historien kan gøres på mange måder med rollespil, markeder og andre aktiviteter. Man kan også tage teknologien til hjælp. Det gør man blandt andet på Ballerup Bibliotek, hvor man laver en digital krostue.

»Vi bruger Youtube til at visualisere en krostue, som den så ud i middelalderen. Så er der skuespillere, der spiller forskellige roller, og så skal de unge selv være en af personerne og prøve at være kropige, ung kriger eller munken. De er alle medvirkende i en slags trekantsdrama, som de unge altså selv kan være en del af,« siger Mette Sahl Larsen, bibliotekar på Ballerup Bibliotek.

Også teatergruppen Klima byder ind med en række Skammer-aktiviteter især for skolernes mellemtrin.

Det er Kulturtjenesten, der står bag festivalen og det er endnu uvist, om alle festivalaktiviteterne kulminerer i en stor finale, hvor store dele af Ballerup vil blive omdannet til middelalder med markeder, drabelige slag og måske en enkelt drage eller to, der stikker det ildspyende fjæs indenfor.

Man kan se mere om det store projekt på kulturfestivalens hjemmeside Bornefestival.ballerup.dk.