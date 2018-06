Politiet kører offroad

Politiet for lettere ved at komme rundt på stisystemer og i åbent terræn på deres nye offroad-motorcykler. Foto: Københavns Vestegns Politi

politi Københavns Vestegns Politi udvider vognparken med offroad-motorcykler, så de får lettere ved at fange gerningsmænd, der stikker af på knallerter.

Af Mia Thomsen

Man kan lige se det for sig. En ung fyr på en ulovlig knallert. Politiet efter ham i en patruljevogn, og en, to, tre, så er han væk. Suset ned gennem stisystemerne og ind mellem boligblokkene langt væk fra asfalteret vej, betjente og politibiler.

Men fremover bliver ovenstående scene i nogle tilfælde en smule anderledes. Københavns Vestegns Politi har nemlig været på indkøb og har anskaffet sig nogle nye, lette offroad-motorcykler, som giver dem helt nye muligheder for at eftersætte eksempelvis knallerter.

Motorcyklerne er mindre, lettere og lynhurtige, så de nemt kan komme rundt på stier, mellem boligblokke og i åbent terræn.

Alle færdselsbetjente på kursus

»Vi oplever jævnligt, at gerningsmænd på knallerter stikker af via de mange stisystemer, vi har i politikredsen – det har givet os udfordringer, men nu får de helt klart sværere ved det, siger politiinspektør Mogens Lauridsen fra Københavns Vestegns Politi.

Politiinspektøren tilføjer, at de mere adrætte, smidige og rappe motorcykler ikke uden videre kommer til at køre rundt på stier, mellem boligblokke eller i naturområder. De kan sættes ind, når politiet skal løse en konkret politiopgave uden for almindelig asfaltvej, hvor politiets andre tungere køretøjer har begrænsninger. Det kan for eksempel være forbrydelser, hvor kriminelle stikker af, humanitære eftersøgninger, ulovlige knallerter, andre færdselsovertrædelser eller mistanker om anden kriminalitet.

Alle færdselsbetjente ved Københavns Vestegns Politi skal kunne køre på maskinerne. De får et supplerende specialkursus med kørsel på offroad-bane og i kuperet terræn.

Foto: Københavns Vestegns Politi